Calciomercato Sampdoria – Affari e trattative 12 settembre. Continua il mercato fatto di trattative d’occasione e attesa di offerte per i propri esuberi della Sampdoria. Dopo la Lazio, anche il Trabzonspor si è fatto vivo per Jankto. Sempre in standby la situazione di Ramirez, mentre si cerca l’alternativa a Belec per lasciar partire il portiere. C’è movimento sopratutto tra i nomi minori: Stjepovic e Palumbo sembrano i prossimi a poter partire in prestito tra B e C.

Effettuato un sondaggio da parte del club blucerchiato per il laterale del Brescia Stefano Sabelli. Il terzino ha convinto alla sua prima stagione in Serie A l’anno scorso e la Samp ci sta pensando per rinforzare le fasce, dove mancano alternative. Sul giocatore ci sono tuttavia anche Udinese e Benevento. Samp in corsa anche per il ritorno in Italia di Keita Baldé: situazione complessa, col giocatore che sembra preferire la Fiorentina e con un accordo col Monaco complicato da trovare, visto che il giocatore è stato pagato profumatamente dal club transalpino.

Il ds Osti è alla ricerca di un altro portiere, dopo l’arrivo di Ravaglia e l’addio di Falcone, per consentire anche a Vid Belec di trovare una nuova sistemazione altrove. Al momento i riflettori sono puntati su Ionut Rus del Cluj, squadra romena: il calciatore è già nel giro delle nazionali giovanili del suo paese e viene già considerato l’erede di Radu. Sul fronte cessioni sembra avanzare l’ipotesi del ritorno di Murillo al Valencia – così dicono in Spagna – anche perché il Celta Vigo sembra sempre più tagliato fuori. Tra le pretendi di Colley c’è da aggiungere alla lista il Liverpool: una buona notizia perché se i Reds volessero davvero il difensore non esiterebbero a presentare un’offerta compatibile con le richieste blucerchiate.