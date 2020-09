Classifica e oroscopo domenica 13 settembre 2020: l’Ariete torna a brillare, confusione per i Pesci

Ecco l’oroscopo di domenica 13 settembre 2020 e la classifica del giorno. La settimana è trascorsa velocemente e siamo già a domenica. Quali segni saranno agevolati dagli astri? Mercurio comincerà un transito che porterà nuove idee e voglia di mettersi in gioco a Gemelli e Vergine. La Luna farà tornerà l’amore in auge nella vita del Capricorno. Vuoi scoprire di più? Dai uno sguardo all’oroscopo di domenica 13 settembre 2020 e alla classifica dei segni.

Ariete

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di domenica sarà tempo di un nuovo inizio e di nuovi obiettivi, per cui procedi lungo il percorso motivato e fiducioso! Le stelle sono molto promettenti e ti daranno l’opportunità di brillare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Toro

Due stelle. Troppi pensieri e troppe difficoltà ti stanno letteralmente esaurendo. Potresti sentirti fiacco e incapace di agire. Cerca di staccare la spina e ricaricare le tue batterie. Evita ogni forma di eccesso!

Gemelli

Cinque stelle. La vitalità e la creatività di questa giornata ti daranno la spinta necessaria a procedere con ottimismo e determinazione. Per realizzare i tuoi obiettivi dovrai usare metodo, logica e organizzazione, altrimenti finirai con l’avere nuove difficoltà.

Cancro

Tre stelle. Potresti dover fronteggiare nuovi problemi in famiglia. Sforzati di mantenere la calma, perché la frustrazione e l’ansia saranno cattivi consigliere! Se saprai adottare un atteggiamento costruttivo, riuscirai a superare tutte le tue difficoltà. Fidati del tuo istinto!

Leone

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di domenica dovresti sfruttare la giornata per riorganizzarti, raccogliere le tue forze e rivedere la tua strategia. Così facendo, tutto il lavoro svolto finora, non sarà perduto.

Vergine

Tre stelle. Potresti sentirti un po’ giù di corda, avere una visione della tua situazione più negativa di quella che è in effetti. Dovresti provare a cambiare modo di vedere le cose, a recuperare un po’ di ottimismo. Buone idee in arrivo.

Bilancia

Tre stelle. Potrebbero emergere nuove tensioni o difficoltà che dovrai superare quanto prima. Fatti trovare pronto, altrimenti ti sembrerà di perdere il terreno sotto i piedi! Anche se avrai maggiore sicurezza rispetto ai mesi scorsi, dovresti cercare di affrontare una cosa alla volta.

Scorpione

Quattro stelle. Sentirai molta pressione e adrenalina, che saranno utili ad affrontare la giornata. Gli eventi si succederanno molto velocemente e dovrai essere veloce nel reagire. Cerca di fare delle piccole pause frequenti. Da nuovi incontri e dai tuoi contatti potrebbero nascere idee brillanti.

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di domenica non sarà una giornata da segnare sul calendario! Se dovrai fare scelte importanti, rifletti prima con molta attenzione. In questo momento hai una voglia enorme di stravolgere la tua vita!

Capricorno

Cinque stelle. Nelle prossime ora arriveranno novità che porteranno più serenità nella tua vita. Molti problemi che ti hanno afflitto finora saranno risolti facilmente e in maniera del tutto inaspettata. Le cose cominceranno a girare per il verso giusto e i tuoi obiettivi diventeranno molto più vicini. In amore inizierà un bel recupero.

Acquario

Due stelle. Nel corso della domenica potresti imbatterti in qualche fastidioso ritardo o in nuovi problemi. Non disperare! Se saprai mantenere la calma e adottare una strategia intelligente, potrai superare la giornata in maniera positiva.

Pesci

Tre stelle. Potresti sentirti un po’ confuso. Cerca di avere più fiducia in te e non farti fagocitare dai dubbi. Sai di possedere ottime capacità e abilità e vai avanti per la tua strada: ne uscirai da vincente! Servirà più attenzione alle tue finanze.