Consigli per il Fantacalcio – Ecco i 5 difensori semitop da prendere all’asta

Dopo aver visto i top della difesa (Gosens, Theo Hernandez e Hakimi) diamo un’occhiata a quelli che sono definiti i difensori semitop. I semitop della difesa sono giocatori che garantiscono un certo numero di bonus (minore rispetto ai top) e che giocano praticamente quasi tutte le partite. Nelle leghe a sei squadre si riesce ad abbinare un top a un semitop, mentre nelle leghe numerose questi semitop possono arrivare a costare tranquillamente poco meno di un top. La percentuale poi aumenta se si gioca co il modificatore di difesa, in questo caso è fondamentale assicurarsi giocatori con una buona media voto.

Ecco chi sono i cinque difensori semitop da prendere al Fantacalcio, se non si riesce a prendere nemmeno un top del reparto.

Francesco Acerbi

Il centrale della Lazio cono anni che ormai è uno dei nomi più ambiti in ogni asta del Fantacalcio. Titolare inamovibile, la scorsa stagione ha disputato 36 presenze, mettendo a segno 2 reti e 2 assist. Simone Inzaghi lo fa giocare sempre, siamo sicuri che nemmeno il turnover per la Champions League lo terrà lontano dal campo.

Stefan De Vrij

De Vrij si è adattato alla difesa a tre di Conte, disputando un’ottima stagione. L’olandese ha messo a segno 4 reti e 1 assist in 34 partite, confermando la sua propensione al gol sugli sviluppi dei calci piazzati. Potrebbe fare un po’ di turnover, ma siamo certi che difficilmente Conte lo farà riposare.

Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci è uno di quei nomi che escono per primi nelle aste, grazie al suo rendimento costante ogni anno. Complice l’infortunio di Chiellini, ha preso per mano la difesa bianconera con di fianco un giovanissimo De Ligt alle prese con l’adattamento al campionato italiano. Per Bonucci la scorsa stagione un totale di 35 presenze e 3 gol.

Juan Cuadrado

Il passaggio di Cuadrado dai centrocampisti ai difensori lo rende uno degli acquisti più intriganti di questo Fantacalcio. Conosciamo benissimo le spiccate doti offensive del colombiano, che può ricoprire il ruolo di terzino destro, di esterno nel 3-5-2 e di esterno offensivo nel 4-3-3. Queste sue caratteristiche regaleranno molti bonus a chi riuscirà a prenderlo, infatti l’anno scorso 2 gol e 3 assist per lui. Unica nota stonata la possibile alternanza con Danilo nel ruolo di terzino.

Domenico Criscito

Il capitano del Genoa è l’unico giocatore, di questa lista, a non giocare per una squadra di vertice. Nonostante ciò Criscito è sempre uno dei difensori più pagati all’asta in quanto primo rigorista infallibile del Genoa. La media voto non è delle più eccelse, ma compensa largamente con i suoi +3 dal dischetto, solo la scorsa stagione sono stati infatti 8 i rigori messi a segno.