Gemma Galgani “fa i conti” a Uomini e Donne: “Ho fatto tutto da sola…”

Questa stagione di Uomini e Donne è cominciata con una novità eclatante per Gemma Galgani. La dama torinese ha sorpreso tutti i suoi fan prendendo una decisione che ha sorpreso proprio tutti. La scelta di Gemma è stata rivelata durante la prima puntata di Uomini e Donne. Gemma Galgani si è fatta un lifting, durante l’estate, per cancellare i segni del tempo dal suo viso. Visto che, in tutte le fasi dell’intervento, Gemma è stata accompagnata dalla redazione di Uomini e Donne, in molti si sono chiesti chi abbia pagato per l’operazione. Motivo per cui Gemma Galgani “fa i conti” a Uomini e Donne e dice la verità.

L’operazione si è svolta in una nota clinica della Capitale ed è stata eseguita da un Professore stimatissimo e dalla sue equipe. Tutti hanno definito Gemma la paziente ideale per il suo entusiasmo. Gemma Galgani “fa i conti” a Uomini e Donne e svela al settimanale Nuovo chi ha davvero pagato per il suo lifting.

Gemma Galgani “fa i conti”: chi ha pagato il suo lifting?

“Questa volta ho intrapreso un percorso personale direttamente con il Professore. La redazione di Uomini e Donne era al corrente, ma ho fatto tutto da sola. Non vorrei quantificare il costo dell’operazione, perchè è talmente bella l’esperienza che ho vissuto, che la parte economica non la considero proprio. Sono sempre stata così nella vita. Il sorriso e la serenità che ho oggi non hanno prezzo”.

Gemma Galgani ha raccontato anche di non aver neanche chiesto il consiglio di Maria De Filippi, prima di affrontare l’operazione. La dama non aveva bisogno del benestare di Maria, anche se la conduttrice è sempre stata un punto di riferimento per Gemma. La carica necessaria per affrontare tutto col sorriso Gemma Galgani l’ha trovata dentro se stessa.

La verità sull’operazione fuori da Uomini e Donne

“Prima dell’intervento non mi sono consultata con Maria, ma solo col Professore. Quando, però, ho visto la De Filippi dopo l’operazione, la sua espressione positiva è valsa più di mille parole. Penso che le sia piaciuto il risultato finale”.

In effetti, Maria De Filippi si è complimentata con Gemma Galgani anche durante la prima puntata di Uomini e Donne. Questo intervento riuscirà a far accrescere la fiducia in se stessa per Gemma Galgani? La dama, anche quest’anno, è determinata a trovare l’amore a Uomini e Donne. Ci riuscirà?