Gemma Galgani tutorial imperdibile | Il web insorge fuori Uomini e Donne

A Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata protagonista di un tutorial imperdibile. La dama è sempre al centro del gossip e ogni sua mossa nello studio di Uomini e Donne fa parlare molto di lei. Del resto, è stato un’inizio di stagione travolgente per Gemma Galgani. La dama, infatti, si è sottoposta a un lifting durante l’estate che ne ha notevolmente ringiovanito l’aspetto.

In molti hanno criticato questa decisione, ma Gemma Galgani ha spiegato in modo esauriente questa decisione. La dama ha sempre raccontato di avere uno spirito molto giovanile e di non sentire affatto le sue settanta primavere. Motivo per cui ha deciso di realizzare il suo sogno per sentirsi più a suo agio col suo aspetto. Il lifting non solo le ha cancellato le rughe, ma anche tutte quelle insicurezze che si portava dietro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Gemma Galgani tutorial esilarante

In questa settimana, Gemma Galgani ha chiarito non voler più frequentare Nicola Vivarelli, il giovanissimo cavaliere che l’aveva conquistata prima dell’interruzione estiva. La dama torinese ha spiegato di essersi sentita presa in giro e sfruttata, solo per apparire in televisione. Nonostante Nicola abbia tentato di far ragionare Gemma e di discolparsi, replicando di essersi sentito rifiutato, la dama è stata irremovibile.

Nei giorni scorsi, Gemma Galgani si è resa protagonista di un tutorial imperdibile che è rimbalzato su tutti i social. La dama è apparsa in difficoltà nel mettere la nuova mascherina di plastica trasparente che tutti devono indossare quando ballano al centro dello studio di Uomini e Donne. Ciò ha dato vita a un meme che ha suscitato l’ilarità di tutti sul web.

Dama di Uomini e Donne sempre protagonista

Forse Gemma Galgani ha avuto difficoltà con la mascherina a causa dell’operazione che ha fatto durante l’estate? In realtà sono passate molte settimane, quindi sembra strano che le motivazioni possano essere queste. Tuttavia, come spesso accade con Gemma Galgani, i social non perdono occasione per commentare ogni sua mossa.

Del resto, queste nuove mascherine di plastica trasparente che stanno utilizzando a Uomini e Donne hanno attirato l’attenzione di tutti. In molti, sui social, hanno commentato il fatto che, non coprendo a dovere il naso, non sarebbero efficaci quanto le altre. Ma Maria De Filippi è stata talmente scrupolosa nel far ideare uno studio tutto nuovo, a prova di Covid-19, che sembra strano che possa non aver prestato attenzione alle mascherine.