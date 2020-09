Giulia D’Urso confusa e persa | Il racconto scioccante fuori Uomini e Donne

Da quando è stata scelta dal tronista Giulio Raselli, la vita di Giulia D’Urso è molto cambiata. A confessarlo su Instagram è stata la stessa ex corteggiatrice. In questi mesi Giulia ha vissuto une vera e propria favola d’amore e ha provato una felicità mai provata prima. Adesso sembrano davvero lontani i periodi in cui Giulia D’Urso si sentiva confusa e persa. La partecipazione alla scorsa edizione di Uomini e Donne ha dato una svolta alla sua esistenza.

Infatti, Giulia D’Urso ha voluto raccontare quei momenti in cui si sentiva confusa e persa e considerava le sue fragilità un problema, attraverso una lettera a se stessa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Giulia D’Urso era persa prima di Giulio

“Cara Giulia, I tuoi occhi raccontano la tua anima e il tuo buon cuore. Stai attenta però, non tutti capiranno le tue fragilità e le useranno. Ecco, cerca di distogliere la tua attenzione da queste negatività anche se non sarà facile. Prendi in mano la tua vita e rendila unica ma, soprattutto tua. Senza accorgertene, un giorno, troverai qualcuno che apprezzerà la tua bontà d’animo e capirà che la tua fragilità in realtà, è la tua più grande forza. Non ho mai smesso di crederci anche quando qualche tempo fa mi sentivo confusa o persa e ora non posso chiedere di più”.

Con queste parole toccanti, Giulia D’Urso ha spiegato quanto sia cambiata la sua vita da quando la condivide con Giulio Raselli. Entrambi e reciprocamente, Giulio e Giulia riescono a tirare fuori il meglio da loro stessi. Ciò è accaduto proprio grazie alla loro partecipazione a Uomini e Donne. E’ per merito del talk show di Maria De Filippi che Giulia D’Urso ha conosciuto e conquistato Giulio Raselli.

La lettera toccante dell’ex corteggiatrice

Sono decisamente lontani i tempi in cui Giulio Raselli era indeciso tra Giulia D’Urso e Giovanna Abate. Per un lungo periodo, infatti, Giulio è stato corteggiato da Giovanna, la quale era convinta di essere la sua scelta, nonostante avessero un rapporto molto conflittuale.

I due sono riusciti a litigare perfino subito dopo la scelta di Giulio, perchè Giovanna non ha accettato di non essere lei la prescelta. Tuttavia, nonostante non ci sia mai stato un chiarimento vero e proprio, ormai le acque si sono calmate tra loro e Giulio Raselli si gode la sua vita tranquilla con accanto Giulia D’Urso.