Il cacciatore di giganti – Trama e cast del film su Italia 1

Il cacciatore di giganti è il film che Italia 1 offre per la sua prima serata di oggi, 12 settembre 2020. La pellicola verrà trasmessa dalle 21:30 circa ed è diretta da Bryan Singer. Il genere è avventura e fantastico.

La trama de Il cacciatore di giganti ruota invece attorno a Jack, un contadino che cresce con il grande desiderio di trovare Gantua, il regno che secondo una leggenda si può raggiungere solo grazie a dei fagioli magici. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e quali attori compongono il cast.

Il cacciatore di giganti – La trama

Jack riceve un giorno un sacchetto pieno di fagioli da parte di un monaco, che gli chiede in cambio il suo cavallo. Gli raccomanda inoltre di non bagnarli mai e in seguito il monaco viene ucciso da Lord Roderick. Intanto, Isabelle ha uno scontro con il padre, re Brahmwell perchè le impedisce di esplorare il mondo. Lo zio di Jack invece lo rimprovera per aver ceduto il cavallo e durante la lite fa cadere i fagioli per terra. Poco dopo, Isabelle decide di rifugiarsi a casa di Jack per sfuggire al padre e i due rimangono coinvolti in un’avventura.

Uno dei fagioli infatti è stato bagnato dall’acqua e si trasforma in una pianta immensa che raggiunge il cielo. Il re però ordina ai suoi uomini di andare a cercare la Principessa e anche Jack, caduto dalla pianta, decide di partecipare alla missione. La trama de Il cacciatore di giganti ci rivela che solo Jack e un soldato riusciranno a scalare la pianta, finendo però nelle mani di un perfido gigante.

Il cacciatore di giganti – Il cast

Nicholas Hoult interpreta Jack, mentre Eleanor Tomlinson presta il volto alla Principessa Isabelle. Nel cast de Il cacciatore di giganti troviamo inoltre Ewan McGregor nei panni di Elmont, mentre Stanley Tucci sarà Lord Roderick. Troveremo anche i seguenti artisti: Ian McShane (re Brahmwell); Bill Nighy (Generale Fallon); John Kassir (generale Fallon); Eddie Marsan (Crawe); Ewen Bremner (Wicke); Warwick Davis (Hamm) e Simon Lowe (Abel).