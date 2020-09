L’Eni punta sull’idrogeno

Ancora si crede (fortunatamente) nelle qualità dell’Italia. Per chi guida il paese, ma anche per chi deve pagarsi da mangiare, la prima base da cui ripartire è capire le qualità che abbiamo. Sia quelle tradizionali, che quelle di ultima generazione. E le Azioni Eni degli ultimi periodi risalgono grazie agli investimenti che si possono fare nel prossimo futuro.

Idrogeno per Eni

Il mirino di Eni e delle Azioni Eni, insieme a Snam, si sposa con il progetto sull’Idrogeno, uno dei futuri punti di forza dell’Italia. La nostra nazione ha infatti tutte le qualità per diventare una sorta di “testa di ponte” nella produzione e nella distribuzione dell’idrogeno tra l’Europa e l’Africa. La posizione strategica porta, almeno per una volta, un gran beneficio all’Italia, considerando come quella dell’idrogeno sarà la grande sfida dei prossimi decenni. Si è calcolato come nel 2050 l’idrogeno dovrebbe essere in grado di garantire almeno un quarto del fabbisogno energetico che abbiamo in Italia, facendo così aumentare i settori a comparto, e dunque la ricaduta occupazione e il Pil.

Le azioni Eni puntano al salto

Questa notizia, già circolata negli ambienti finanziari, è vista di buon occhio da chi possiede Azioni Eni, perché sa di avere tra le mani una potenziale “gallina dalle uova d’oro”. Certo, non c’è subito un boom immediato e bisognerà comunque aspettare del tempo, ma come tutte le operazioni in borsa la pazienza è la virtù dei forti. Snam ed Eni, intanto, hanno già avviato le procedure per le prime transizioni green e puntano a occupare un gran fetta di mercato nella diffusione dell’idrogeno.

Sinergia e comunione

La visione in comune di due attività italiane può fare sicuramente bene anche alle oscillazioni delle Azioni Eni, stabilendole verso il più. La Snam, infatti, sta già riconvertendo una parte della sua rete puntando già con decisione sull’idrogeno, mentre Eni sta lavorando alla riconversione ecologica di alcune sue raffinerie.

Perché conviene?

L’idrogeno sicuramente inquina di meno, ha una maggior durata e permette di adeguarci ai protocolli sull’inquinamento che, nel corso degli anni, diventeranno sempre più stringenti. Se nelle città – paradossalmente – c’è voluto il lockdown per ridurre la sfera di inquinamento, non possiamo pensare a una soluzione così drastica per migliorare la qualità della vita. E la strategia di Eni, insieme a Snam, va in questa tendenza: cercare di migliorare il futuro attraverso un piano a lungo respiro che possa poi portar risultati soprattutto alle prossime generazioni. Quasi un pensiero in controtendenza rispetto all’attualità, quando si pensa spesso a “Hit et Nunc”, ovvero al tutto e subito, quì e ora.