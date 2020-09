Marco Alonso all’Inter – Nuovo possibile colpo in entrata per la rosa nerazzurra. Tante le possibili manovre di mercato che vedono coinvolti i nerazzurri: Marotta e Ausilio, infatti, stanno cercando di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte con innesti di qualità ed esperienza. Dopo Kolarov, e i lavori in corso per portare Arturo Vidal a Milano, il nome nuovo è quello di Marcos Alonso del Chelsea.

In caso di partenza di Dalbert o di un altro giocatore sulla fascia sinistra, (l’indiziato numero 1 a lasciare l’Inter sembra l’ex Juventus e Udinese, Asamoah) infatti, l’Inter potrebbe tornare su Marcos Alonso del Chelsea. Lo spagnolo classe 1990 – 29 presenze con 4 gol e altrettanti assist nell’ultima stagione – è lui la prima scelta di Conte. Tornare, sì: lo spagnolo è un pupillo di Conte e già lo scorso anno aveva insistito per portarlo a Milano, ma Lampard aveva fatto muro.

L’Inter ci proverà sapendo che non sarà un’operazione facile. Una trattativa simile a quella per Arturo Vidal, nelle ultime ore però vanno registrati evidenti passi avanti per il trasferimento in nerazzurro del cileno: secondo Sky Sport, infatti, si tratta ad oltranza per sbloccare la trattativa, il prima possibile. Coinvolta adesso anche l’Inter, che proverà ad approfittare dei buoni rapporti con i catalani.

Si cercherà una soluzione. L’operazione si farà ma serve l’accordo economico – magari con l’inserimento di possibili bonus sotto forma di indennizzo al Barça – per liberare il cileno.