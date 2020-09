Piero Chiambretti a Verissimo – “Sono uscito a pezzi dalla scomparsa di mia madre”

Piero Chiambretti ospite di Verissimo nella puntata di oggi: il conduttore si racconterà a tutto tondo, a partire dalla tragedia che ha colpito la sua famiglia fino ai nuovi progetti lavorativi. Ha conquistato tutto con due ali da angelo e la sua ironia durante un Festival di Sanremo: da allora continua ad entrare nelle case degli italiani.

Piero Chiambretti piace ai telespettatori. Lo ha dimostrato in più edizioni con la sua Repubblica delle Donne. E ora si prepara a fare lo stesso con una nuova avventura, che gli permetterà di allontanarsi dal territorio finora conosciuto.

Piero Chiambretti a Verissimo – “Ho toccato il fondo”

Non è stato semplice per Piero Chiambretti fare i conti con il Covid-19. La malattia ha colpito anche la madre e ha provocato la sua scomparsa. “La vita è fatta di cose bellissime e di tragedie alle quali siamo impreparati”, ha detto a Silvia Toffanin, “l’esperienza nella sua tragicità mi è stata utile per imparare delle cose: d’ora in poi prenderò la vita con più distacco”. Il conduttore è sicuro che tutto nella vita è relativo, che siamo appesi ad un filo. Purtroppo, nonostante fossero ricoverati nello stesso ospedale, Piero non è riuscito a vedere la madre. La donna si è aggravata subito e solo in seguito le hanno permesso di stare nel letto affianco a quello del figlio. “Almeno l’ho vista da vicino”, aggiunge, “però dopo pochi giorni è peggiorata ancora e a quel punto, per protocollo, mi hanno chiesto che per non farla soffrire sarebbe stato meglio lasciarla dormire: è stata la cosa più brutta della mia vita”.

Quando Piero Chiambretti ha contratto il virus, ha avuto modo di vedere anche altri componenti della sua famiglia. La figlia e un cugino si sono ammalati: per fortuna la piccola di casa si è ripresa dopo un solo giorno di febbre alta. Il cugino invece ha dovuto affrontare 30 giorni di ospedale. Nel frattempo il presentatore è pronto a fare il suo debutto in Tiki Taka, il programma sportivo che lo vedrà alla guida dal prossimo 21 settembre. “Lo show giusto per questo momento storico della mia vita in cui voglio tagliare col passato”, ha dichiarato, “visto che mia madre non c’è più, ho voluto fare una cosa diversa che non aveva mai visto per non sentirne troppo la mancanza”.