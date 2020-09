Playstation 5, annunciato nuovo evento in streaming: ecco data e orario

In maniera non completamente inaspettata, Sony ha deciso di organizzare un nuovo evento completamente in streaming per fornire maggiori dettagli sull’imminente uscita della Playstation 5.

E’ innegabile che l’annuncio da parte di Microsoft sull’arrivo contemporaneo di Xbox Series X e Serie S, con tanto di prezzi ufficiali e data di commercializzazione abbia fatto incuriosire tantissimi appassionati, sopratutto per la possibilità, grazie alla entry level Serie S di spendere una cifra non elevatissima e comunque ottenere una console di ultima generazione. La casa nipponica non si è fatta attendere, e diverse settimane dopo l’annuncio ufficiale di Playstation 5, tramite i canali ufficiali Sony è stato annunciato un nuovo evento che si terrà esclusivamente in streaming, mercoledì 16 settembre alle 22.00 ora italiana.

Con tutta probabilità, all’interno della diretta denominata PlayStation 5 Showcase, che dovrebbe durare intorno ai 40 minuti verranno annunciate informazioni sul lancio della console nelle due sue varianti, oltre che informazioni sui titoli che saranno disponibili al lancio e altri che arriveranno successivamente e altre informazioni. La casa nipponica intende controbattere subito, colpo sul colpo, al colosso di Redmond per quanto riguarda il lancio della propria console next gen.