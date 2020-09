Questi sono i segni più autoritari dello Zodiaco

Essere autoritari è una caratteristica comune a diversi segni. Talvolta irritante, talvolta rassicurante. Sono segni che sanno sicuramente essere delle ottime guide, quindi sono dotati di una naturale capacità di esercitare la leadership. E, ovviamente, questa si esercita solo con la giusta dose di autorità.

Qualcuno puntualizza sul fatto che è un bene essere autorevoli più che autoritari. Cosa vera, in effetti. Si tratta di un fatto di carattere, ovviamente. C’è da dire, però, che la capacità di tali segni di riuscire a guidare, anche con un pizzico di polso, torna utile in situazioni di crisi e difficoltà, quando questi segni rappresentano, indubbiamente, un punto di riferimento.

1)Ariete

Il segno tende a essere molto autoritario, a montare in cattedra anche quando non dovrebbe, ad assumere il comando pur non avendone, talvolta, i requisiti. Non si fa problemi a scavalcare chi ritiene sia meno capace. È adatto a svolgere ruoli militari, di vertice. Sa guidare in momenti critici, in tal senso rappresenta una risorsa importante, sia sul lavoro, sia in famiglia. A volte ha un piglio decisionista che irrita, ma è fatto così: difficile che riesca a smussare tale aspetto.

2)Sagittario

È un po’ autoritario e questo costituisce uno dei pochi difetti- ammesso che si possa considerare tale – in un quadro di grande saggezza, nobiltà d’animo e generosità. Però, sì, tende a decidere un po’ troppo, anche per gli altri. Se un partner decide di non seguirlo in uno dei suoi innumerevoli viaggi e spostamenti – cosa comprensibile, talvolta si ha anche bisogno di quiete – il sagittario non è disposto ad aspettarlo, decide per sé e per l’altro. Anche in famiglia, a fronte di una situazione che richiede determinazione e forza, esige che tutti reagiscano con piglio energico, non ammettendo che qualcuno possa essere più emotivo.

3)Leone

I segni di fuoco stanno perfettamente a loro agio in questa classifica. Anche il leone, come gli altri due, ha la stessa predisposizione a dettare legge, a decidere anche per gli altri, a imporre la sua linea. Lo fa per pragmatismo, per abbattere i tempi, anche se talvolta il suo atteggiamento può risultare irritante. In ogni caso ha un’ottima capacità di esercitare la leadership, anche in qualità di docente, professione che è particolarmente nelle sue corde.

4)Capricorno

Si sente perfettamente comodo nelle vesti di leader, di capo. Sa guidare, talvolta eccede in serietà e rigore, comunque ha anche, parallelamente, un’ottima capacità di incoraggiare chi non ce la fa o chi fa fatica. La leadership gli è congeniale anche in virtù della sua grande organizzazione. Sa perfettamente cosa fare, quando e come. E conosce a memoria regole, norme, leggi.

5)Toro

Non si direbbe, ma dietro quell’aspetto pacifico c’è una persona tendenzialmente autoritaria. Solo che, a differenza degli altri segni, lo fa con una nota di dolcezza in più. Anche nei confronti dei figli, ad esempio, esercita la paternità con determinazione e piglio decisionista, ma sempre con molta disponibilità al dialogo e al confronto. Talvolta si fa prendere la mano e ha la tendenza a decidere tutto anche con il partner. Ma se questi glielo impedisce, il segno del toro avverte una scossa di sensualità, sapendo di avere a che fare con qualcuno in grado di tenergli testa: non ama, infatti, le persone remissive.