Ricetta fusilli al pesto di pomodori secchi: ingredienti, preparazione e consigli

I fusilli al pesto di pomodori secchi sono un primo piatto semplice, ma ricco di gusto. Il pesto di pomodori secchi si prepara molto velocemente, ovviamente bisogna fare o i pomodori secchi in casa, lasciandoli al sole per un periodo di tempo variabile, oppure potete acquistarli, il tutto viene poi preparando frullando i pomodori con i pinoli, le mandorle e il basilico e otterrete questa salsa molto densa e gustosa, ottima per condire la pasta.

Fusilli al pesto di pomodori secchi – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Fusilli 320 g

Pomodori secchi sott’olio 400 g

Pinoli 30 g

Mandorle pelate 20 g

Basilico 10 foglie

Fusilli al pesto di pomodori secchi – Preparazione

Per preparare i fusilli al pesto di pomodori secchi, iniziate occupandovi del pesto. Dopo aver versato i pomodori secchi nel mixer senza scolarli dall’olio in cui sono conservati, aggiungete i pinoli e le mandorle pelate.

Infine unite anche le foglie di basilico. A questo punto frullate fino ad ottenere un composto piuttosto granuloso. Trasferite il composto ottenuto in una ciotolina e mettete da parte.

Ora fate bollire l’acqua in una pentola, salatela e una volta raggiunto il bollore, versate la pasta.

Prelevate circa 150 ml di acqua di cottura e tenetela da parte. Quindi scolate la pasta due minuti prima del tempo di cottura indicato sulla confezione e nel frattempo recuperate il pesto e mettetelo nella pentola dove è stata cotta la pasta, aggiungete un po’ di acqua di cottura per renderlo più cremoso.

Unite i fusilli al pesto, mescolate per colorare la pasta e aggiungete altra acqua di cottura, se necessario, regolandovi in base alla densità del condimento. Mescolate per far amalgamare il tutto e fate cuocere per altri 2 minuti a fuoco lento per evitare che il condimento si asciughi. A questo punto i vostri fusilli al pesto di pomodori secchi sono pronti.

Fusilli al pesto di pomodori secchi – Consigli utili

I fusilli al pesto di pomodori secchi si possono conservare in frigorifero in un contenitore ermetico per due giorni. Se vi avanza del pesto, potete congelarlo.