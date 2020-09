Ricetta marmellata di arance: ingredienti, preparazione e consigli

Sono succose, ricche di vitamina C, sono perfette per fare una spremuta, un dolce, un secondo piatto e anche la marmellata, stiamo parlando delle arance. La ricetta che vi proponiamo oggi è proprio la marmellata di arance, ottima da mangiare a colazione, a merenda, con delle fette biscottate, del pane, e perché no, ottima anche per preparare dolci e crostate.

Marmellata di arance – Ingredienti

Ingredienti per 500 ml di marmellata:

Arance tipo Navel 2 kg

Zucchero 400 g

Marmellata di arance – Preparazione

Per preparare la marmellata di arance, iniziate dalla sanificazione dei barattoli e dei tappi. Mentre i barattoli bollono, iniziate la preparazione: come prima cosa pelate le arance a vivo, eliminando tutta la parte bianca. Dividete poi la polpa di ciascun arancia a metà da ogni metà ricavate 4 pezzi. Ripetete la stessa operazione per tutte le arance fino ad ottenere 1 kg di polpa di arance.

Trasferitela poi in un tegame e unite lo zucchero.

Spostate sul fornello a fiamma media e non appena lo zucchero si sarà sciolto e la polpa avrà iniziato a disfarsi, abbassate la fiamma. Lasciate sobbollire mescolando di tanto in tanto.

Utilizzando un termometro per alimenti misurate la temperatura della marmellata di arance e non appena avrà raggiunto i 108° spegnete il fuoco, ci vorranno circa 40/45 minuti.

Utilizzando un imbuto trasferite la confettura calda nei vasetti, poi ripulite bene i bordi se dovessero essersi sporcati e chiudete con i propri coperchi, stringendo piuttosto energicamente.

Capovolgete i vasetti e lasciateli raffreddare in questo modo prima di rimetterli in posizione eretta. Una volta che i barattoli si saranno raffreddati verificate se il sottovuoto è avvenuto correttamente: potete pigiare al centro del tappo e se non sentirete il classico “click-clack” il sottovuoto sarà avvenuto. La vostra marmellata di arance è pronta, attendete qualche giorno prima di gustarla.

Marmellata di arance – Consigli utili

Conservare la marmellata di arance in dispensa per 5 mesi al massimo. Prima di consumarla verificate sempre che il sottovuoto si sia mantenuto nel tempo.

Le marmellate fatte in casa, contenenti una percentuale di zucchero inferiore al peso complessivo della frutta, hanno tempi di conservazione inferiori rispetto a quelle con pari dose di zucchero e frutta, che possono durare anche un anno.

Se il barattolo è stato aperto, conservare la marmellata in frigo e consumarla entro 3 settimane.

Se non disponete di un termometro da cucina per verificare che la vostra confettura sia pronta fate la prova del piattino: prendete un cucchiaio della marmellata calda e ponetelo su un piattino, aspettate un paio di minuti quindi inclinatelo; se la marmellata non scivolerà via rapidamente significa che è pronta.