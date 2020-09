The Debt Collector – Trama, trailer e cast del film

The Debt Collector è la proposta di Rete 4 per la sua prima serata di oggi, 12 settembre 2020, in prima TV. Il film è diretto da Jesse V. Johnson e andrà in onda dalle 21:30 circa. Appartiene al genere azione e commedia.

La trama di The Debt Collector ci racconta la storia di French, un maestro di arti marziali che cercherà di salvare la sua palestra. Dovrà rivolgersi però ad un usuraio e lavorare per lui. Scopriamo di seguito il cast completo, il trailer e gli altri dettagli.

The Debt Collector – La trama

La mafia americana assume French, un maestro di arti marziali inglese, per riscuotere i debiti. Nonostante i dubbi, l’esperto decide di accettare l’incarico e causa delle sue difficoltà economiche e nel tentativo di salvare la sua palestra. Lavorerà al fianco di Sue, più che navigato e incline ad usare la violenza pur di portare il denaro al boss. La situazione però precipita quando uno dei gangster richiede i loro servizi, spingendoli a fare una scelta morale. La trama di The Debt Collector ci rivela che French finirà in pericolo e non potrà più tirarsi indietro. In particolare sarà l’animo mansueto di French ad entrare in contrasto con la sua attività illegale. Soprattutto quando dovrà affrontare una guerra contro numerosi avversari, nel tentativo di portare a termine l’incarico affidatogli dal gangaster.

The Debt Collector – Il cast

Il cast di The Debt Collector accende le luci su Scott Adkins e Louis Mandylor, rispettivamente French e Sue. Al loro fianco troviamo Vladimir Kulich nei panni di Tommy, Tony Todd in quelli di Barbosa e Selina Lo nel ruolo di Sandy. Saranno presente inoltre gli artisti Rachel Brann (Amanda); Danice Cabanela (Jeanette); Sean Crampton (Bill) ed Esteban Cueto (Manno).