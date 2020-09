Verissimo – Anticipazioni 12 settembre – Gli ospiti

Verissimo ritorna sul piccolo schermo di Canale 5 nel pomeriggio di oggi, 12 settembre 2020. Tanti gli ospiti che affolleranno lo studio di Silvia Toffanin nella prima puntata di questa nuova edizione.

Chi ci sarà? Secondo le anticipazioni di Verissimo, uno spazio dell’appuntamento verrà dedicato al GF Vip 5 e ai suoi protagonisti. Alfonso Signorini rilascerà un’intervista che ruoterà attorno al reality: ci svelerà qualcosa di più sul cast?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Verissimo anticipazioni – Puntata 12 settembre

In apertura della prima puntata di Verissimo di quest’anno, Lapo Elkann concederà un’intervista esclusiva. Racconterà la sua vita travagliata e intensa, la trasformazione vissuta negli ultimi anni. Il rampollo di casa Agnelli ha sempre fatto discutere i giornali di gossip per via dei suoi eccessi. Poi tutto è cambiato all’improvviso e ora, forte di un nuovo amore, ha deciso di dedicarsi non solo all’impero ereditato dal nonno ma anche ad un importanto progetto solidale. Ci sarà anche Piero Chiambretti, che di recente ha dovuto dire addio alla madre.

Adesso si prepara a tornare in tv, ma non con la sua Repubblica delle Donne. Il conduttore infatti sarà alla guida di Tiki Taka, il programma sportivo in onda su Italia 1. Ad un passo dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, Elisabetta Gregoraci incontrerà la Toffanin per parlare delle ultime vicende legate all’ex marito Flavio Briatore. Il tycoon è finito infatti al centro delle polemiche per via del focolaio che ha colpito il suo locale e non solo. Dopo aver trascorso un periodo in quarantena e in ospedale, l’imprenditore ha rivelato di recente quanto vissuto nelle ultime due settimane. “C’è stato bisogno di qualche attenzione nei primi giorni”, ha detto in collegamento video, “ma l’anno scorso ho subito una polmonite ed è stata peggiore del Coronavirus”. Le anticipazioni di Verissimo ci confermano anche la presenza di Alessia Marcuzzi per discutere di Temptation Island e delle sue dinamiche amorose. In studio anche Giorgia Palmas, che tra poco diventerà mamma per la seconda volta.