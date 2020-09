Alessia Marcuzzi confessa lo scoppio a Temptation Island: ”Un tradimento esplicito…”

Sarebbe dovuto iniziare prima Temptation Island, il programma che segue il viaggio nei sentimenti di sei coppie, in questo caso, Nip. A far slittare la messa in onda del programma targato Mediaset, lo scoppio di una coppia nella prime registrazioni.

È di norma in questo reality dinamiche e situazioni inaspettate, ma una cosa del genere non era mai successa prima d’ora, portando la regia e la conduttrice a dover ricorrere a nuove procedure ed a posticipare la data d’inizio tanto attesa.

Alessia Marcuzzi confessa lo scoppio a Temptation Island

Le voci di una rottura di una delle sei coppie Nip era già arrivata da diverso tempo, da quando hanno deciso di andare in onda con una settimana di ritardo. Le registrazioni erano già iniziate quando arriva una notizia che sbigottisce tutti i presenti e soprattutto la fidanzata in questione. Purtroppo, non ci è dato sarebbe di quale coppia si stia parlando, poiché nessuno ha fatto trapelare i nomi, ma possiamo riportarvi alcuni particolari che ha svelato la conduttrice Alessia Marcuzzi.

La conduttrice è stata invitata nel programma Verissimo dove, mentre raccontava della sua esperienza datagli da Maria De Filippi, ha confessato qualche dettaglio che ha portato allo scoppio di una coppia che ha richiamato il falò di confronto immediato. Difficile è stato il suo ruolo in questa situazione delicata in cui si è trovata a dover fare avanti e indietro per i villaggi, ed a registrazioni già iniziate è stata inserita una nuova coppia Nip. Quali saranno le affermazioni della Marcuzzi?

“Un tradimento esplicito…”

Sembra essere serissimo il motivo per cui la coppia ha rotto in modo drastico, tant’è che la conduttrice parla di un tradimento, di cui la fidanzata sospettava già da tempo:” Il video che ha visto la fidanzata in questione è stato mostrato nel pinnettu. Lei ha visto un video, ha visto un filmato che riguardava il fidanzato. Si tratta di un tradimento esplicito. È stato davvero un momento molto difficile. Per tutti, perché è stata una cosa spiazzante e davvero complicata, soprattutto per lei poverina. Probabilmente se lo immaginava o non so bene. Quando l’ha capito è stata proprio una botta. Falò immediato? Non posso dire altro e non più di questo”.

E continua raccontando:” Non posso svelare troppo, ma sto facendo avanti e indietro da un villaggio all’altro almeno 500 volte. E quello che si dice è vero. Una coppia è scoppiata proprio all’inizio. Perché lei, la fidanzata, ha scoperto del tradimento del suo fidanzato, praticamente appena arrivata, diciamo, quindi… è tosta tosta ed è anche per questo che io ho fatto avanti e indietro, perché ci sono stati momenti difficili, devo dire”. Per ora questo è tutto quello che sappiamo.