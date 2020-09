Azioni Eni, settimana con prezzo in area 7,50

Non è sicuramente uno dei periodi migliori per quanto riguarda il titolo del cane a sei zampe. Le azioni Eni stanno vivendo un pessimo 2020, ma dal grafico notiamo i primi segnali di ripresa.

A giugnio le azioni Eni hanno registrato il peggior semestre della storia di ENI con una perdita del titolo di oltre il 40%. Inoltre, per la prima volta, la società ha dovuto tagliare il dividendo per i prossimi anni. Comprare azioni Eni significa infatti ottenere parte degli utili che vengono distribuiti sotto forma di dividendi. Negli anni passati l’incasso del dividendo ha rappresentato il 70% degli utili realizzati dagli investitori. In pratica il gruppo ha tagliato di 4,7 miliardi in investimenti previsti nel quadriennio 2020-2023 e ha rivisto al ribasso la politica di remunerazione degli azionisti. Il nuovo dividendo annuo sarà composto da un valore base fissato ora a 0,36 euro per azione. Un brutto periodo insomma che però potrebbe avere presto una svolta e un cambio di tendenza.

Azioni ENI: chiusura della settimana a 7,60

Dopo il rimbalzo di mercoledì e i primi giorni della settimana in cui si è toccata quota del prezzo delle azioni Eni anche di 7,76 euro, il titolo ha dimostrato ancora debolezza. Ciò è dovuto comunque al recente calo del greggio da area 43 fino a circa 37. Perciò il titolo del cane a sei teste si è tenuto, in questa settimana, in area 7,50.

Azioni Eni: possibili scenari

Nonostante il trend e le proiezioni che rimangono in ribasso, sul time frame mensile si possono notare timidi segnali di ripresa. Gli scenari che qualcuno prevede comunque ostacoli in area 7,90 – 8, il cui superamento però aprirebbe le porte in area 8,40. Solo uno scenario del genere porterebbe le azioni Eni ad una eventuale breve risalita che potrebbe arrivare anche in area 9. Scenario negativo in caso di rottura qualificata di 7,34 – 7,30, con probabile discesa che potrebbe portare il prezzo delle azioni anche in area 6,50.

La notizia che Eni insieme a Snam, sposa il progetto sull’Idrogeno potrebbe segnare la svolta ed è vista di buon occhio dai possessori di azioni Eni. Non si prevede di certo un rimbalzo immediato delle azioni in borsa ma intanto Snam ed Eni hanno avviato le procedure per le prime transizioni green. Eni punta ad occupare un gran fetta di mercato nella diffusione dell’idrogeno e che qualcuno considera già la sifda dei prossimi decenni. Secondo alcune previsioni, infatti, nel 2050 l’idrogeno coprirà almeno un quarto del fabbisogno energetico dell’Italia. Questo potrebbe portare anche un aumento neisettori a comparto, e dunque benefici su occupazione e Pil.