Borsa Milano, settimana Ftse Mib con guadagno del 2,21%

L’ultima seduta della settimana è stata poco mossa per Piazza Affari così come per le altre borse europee. La Borsa di Milano ha chiuso l’ultima seduta della settimana in modo invariato.

Per quanto riguarda i prezzi totali settimanali, nell’ultima settimana il Ftse Mib ha guadagnato complessivamente il 2,21%, il Cac40 di Parigi l’1,39% e il Dax30 di Francoforte il 2,8%. Piu’ consistente il progresso del Ftse100 a Londra (+4,02%). Chiude la settimana in rosso Ibex35 di Madrid, in negativo dello 0,67%.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Borsa Milano, bene Nexi +15,10% settimanale

Il titolo che in Piazza Affari ha guadagnato di più questa settimana è stato Nexi che aspetta la fusione con Sia e ha ottenuto un +15,10%. Il prezzo delle azioni Nexi è passato da 14,50 euro di inizio settimana a 16,35 euro.

In risalto anche Inwit con il prezzo delle azioni a 8,95 euro (8,20 a inizio settimana) e DiaSorin. Quest’ultimo ha ottenuto un guadagno del 9,1% nella settimana, passando da un prezzio per azione di 143,20 euro a 154,70 euro.

Borsa Milano, ultima seduta della settimana

Il principale indice di Piazza Affari ha chiuso l’ultima giornata della settimana perfettamente sulla parità. In rosso le banche alla Borsa Milano. In negativo dell’1,22% IntesaSanpaolo, Unicredit (-2,02%) e BancoBPM (-1,92%), Mediobanca (-2,03%). Chiudono in progresso Diasorin (+2,65%), Campari (+1,23%) e Amplifon (+2,68%). L’indice Ftse Mib quindi ha terminato la seduta in modo invariato. A Parigi il Cac40 è salito dello 0,2% e a Londra il Ftse100 ha chiuso a +0,48% grazie al settore minerario. A Francoforte il Dax30 ha chiuso in calo dello 0,05%. Per quanto riguarda gli indici, hanno avuto un andamento abbastanza volatile per tutta la seduta. già partiti in modo debole.

L’attenzione alla riunione della Bce

L’attenzione degli operatori si e’ concentrata sulla riunione dell’Eurogruppo. “La ripresa dell’Eurozona dalla recessione indotta dalla pandemia di coronavirus è ancora incerta, incompleta e divergente, per cui non possiamo permetterci autocompiacimento” – ha affermato la numero uno della Bce Christine Lagarde, durante la conferenza stampa alla conclusione dell’Eurogruppo. “L’impatto della crisi è stato duro, il calo del Pil forte, ma vediamo segni di ripresa e sappiamo che l’Europa e’ stata all’altezza della crisi e ha fatto quello che serviva per rispondere alla pandemia” ha detto il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che all’Eurogruppo ha spiegato: “Ora e’ cruciale implementare il Next generation Eu, finalizzare la procedura legislativa e avere i piani di ripresa che non solo rafforzeranno la crescita ma modernizzeranno la societa’, aiutando l’innovazione e la sostenibilità. Lavoriamo molto duramente a questo in Italia e presenteremo un piano molto ambizioso”.