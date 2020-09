Calciomercato Atalanta – Affari e trattative 12 settembre

By

Affari e trattative in corso calciomercato Atalanta – L’Atalanta pronta a ripartire la nuova stagione da protagonista continua a mettere a segno colpi di mercato ben mirati e voluti da mister Gasperini

Lammers è ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro

Se ne era già parlato in passato ed ora l’Atalanta comunica il nuovo acquisto per l’attacco Sam Lammers del PSV Eindhoven che arriva a Bergamo in cambio di 9 milioni più bonus.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Lammers è il classico centravanti d’area di rigore, forte fisicamente grazie ai suoi 191cm e dotato di una buona tecnica, arriva da una stagione non fortunatissima con un infortunio al gionocchio mentre nella stagione precedente ha fatto numeri importantissimi con ben 19 reti in 35 partite totali con l’Heerenveen, a cui era stato ceduto in prestito.

Obiettivo portare Brekalo in nerazzurro

L’altro grande obiettivo di calciomercato dell’Atalanta è il giovane nazionale croato del Wolfsburg Josip Brekalo.

Il calciatore avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento in nerazzurro ma manca l’intesa tra l’Atalanta ed il Wolfsburg.

I nerazzurri vorrebbero prenderlo in prestito con obbligo di riscatto mentre il Wolfsburg, vorrebbe venderlo subito a titolo definitivo.

Brekalo è un attaccante che risponde perfettamente alle caratteristiche tecniche ricercate dall’Atalanta per il gioco di Gasperini, un’esterno offensivo molto dinamico e molto abile nel saltare l’uomo.