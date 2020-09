Calciomercato Bologna – Mihajlovic continua a chiedere un centravanti – Sabatini vuole Ponce

Il calciomercato Bologna è ancora incompleto come ha dichiarato il tecnico Mihajlovic ieri al termine dell’amichevole contro la Virtus Entella terminata sullo 0-0. Il serbo continua a chiedere una prima punta alla società, che intanto nella persona di Sabatini vuole portare sotto le Due Torri Ponce.

Le parole di Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni facendo il punto sul mercato della sua squadra: “L’obiettivo è quello di cercare di mettere a posto la squadra. So che possiamo fare comunque meglio ma mancano 8 giorni a Milano e arriveremo pronti. In ritiro ragazzi e staff hanno lavorato benissimo, ora andiamo avanti migliorando quegli aspetti che ancora non vanno bene. Tomiyasu centrale? Si sta comportando bene, stiamo lavorando su di lui e su tutto il reparto. Sono molto contento dei nuovi arrivi. Medel ha dimostrato di saper giocare al centro della difesa, è sicuramente una delle soluzioni. In attacco ci manca una prima punta, speriamo di riuscire a prendere un ragazzo di prospettiva e motivato, che possa crescere con noi. Ho fiducia nella società“.

Sabatini vuole Ponce

Walter Sabatini vorrebbe portare a Bologna Ezequiel Ponce, calciatore che conosce bene avendolo portato già a Roma. Attualmente Ponce si trova allo Spartak Mosca e il Bologna pare che avrebbe offerto 4 milioni per averlo, cifra ritenuta non adeguata dal club russo.