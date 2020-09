Calciomercato Fiorentina – Borja arriva lunedì – tre calciatori seguiti per la fascia sinistra

By

Il calciomercato Fiorentina ha fatto registrare nella giornata di ieri il passaggio di Benassi al Verona, questa operazione apre le porte al ritorno di Borja Valero. Tre sono i nomi che si seguono per la fascia sinistra per dare manforte a Biraghi.

Borja arriva lunedì

Borja Valero è pronto a firmare per la seconda volta con la Fiorentina, che lo prenderà a parametro zero. L’arrivo è stato rimandato a lunedì, perchè prima doveva essere ceduto Benassi al Verona. Adesso che è ufficiale il passaggio ci saranno ad inizio settimana le visite e poi la firma del contratto dello spagnolo ex Inter.

Tre calciatori seguiti per la fascia sinistra

La Fiorentina attualmente si ritrova con un solo terzino sinistro ed è Biraghi, per questo è a caccia di un altro calciatore in quel ruolo. In questi giorni si stanno seguendo tre piste: il sogno è Leonardo Spinazzola, ma difficilmente la Roma lo lascerà partire dopo la cessione di Kolarov, le alternative sono Barreca di proprietà del Monaco e Sema che fa parte della scuderia della famiglia Pozzo e il suo cartellino appartiene al Watford.

Ufficiale Benassi al Verona

Come già riportato in precedenza, Marco Benassi è ufficialmente un nuovo calciatore del Verona, lo ha annunciato lo stesso club scaligero specificando che il centrocampista arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto.