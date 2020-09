Calciomercato Fiorentina – Si studia un intreccio con il Milan

Il calciomercato Fiorentina va avanti e dopo Borja Valero sta per mettere in piedi un intreccio con il Milan nel quale potrebbe rientrare anche Federico Chiesa.

L’asse con il Milan

Il Milan vuole Milenkovic, la Fiorentina propone Chiesa. I vertici di via Aldo Rossi sono a caccia di un colpo per la difesa e insistono per il centrale serbo (giocatore particolarmente gradito a Pioli), ma la società toscana non vuole lasciarlo partire.

La Fiorentina, dunque, tiene duro sul fronte Milenkovic, ma apre alla cessione di Federico Chiesa, il quale non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022 (proprio come il compagno di squadra). La convivenza rischia di diventare difficile, ragion per cui si fa concreta la possibilità di uno sconto. Pioli ha un grande feeling anche con il giovane azzurro e sarebbe felice di averlo a Milanello.

Ma nei radar di Maldini e Massara, come detto, c’è innanzitutto Milenkovic, assistito da Fali Ramadani: i rapporti tra il noto manager e Commisso non sono idilliaci e ciò incide negli sviluppi. Ma quanto valgono i due calciatori? Secondo la Fiorentina, servono 60 milioni per Chiesa e 40 per il difensore.

Le cifre della cessione di Benassi

Nella giornata di ieri è stata ufficializzata la cessione di Marco Benassi al Verona e questa mattina sono state rese note dalla società viola anche le cifre dell’operazione. Il Verona ha preso Benassi in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 7 milioni.