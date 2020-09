Calciomercato Inter – Saranno i giorni di Vidal – Eriksen e Brozovic interesse smentito all’estero

Il calciomercato Inter vivrà un fine settimana di relax per modo di dire, perchè si aspetterà la settimana prossima per vedere finalmente arrivare Vidal. Intanto sono stati smentiti gli interessamenti per Eriksen e Brozovic dallo Zenit e dal Monaco.

I giorni di Vidal

Ormai bisogna attendere solo l’inizio della prossima settimana e Arturo Vidal sarà un nuovo calciatore dell’Inter. Il cileno sta trattando con il Barcellona la buonuscita e le parti sono sempre più vicine. Intanto non è stato nemmeno convocato per l’amichevole di ieri dal tecnico Koeman, il centrocampista sta solo attendendo il via libera per volare a Milano, dove c’è Conte che lo aspetta a braccia aperte.

Lo Zenit smentisce l’interessamento per Eriksen

Christian Eriksen allo Zenit? Il club russo smentisce la notizia circolata nella giornata di ieri: “Non voglio nemmeno perdere tempo per parlare di questo – ha detto il Ceo dei russi Alexander Medvedev. Le persone vivono in una sorta di mondo virtuale, a quanto pare giocano a quei videogiochi manageriali dove si deve formare una squadra”.

E il Monaco smentisce di essere interessato a Brozovic

Il tecnico del Monaco, Niko Kovac, chiude all’ipotesi Marcelo Brozovic. In conferenza stampa il tecnico dei monegaschi ha dichiarato: “Penso sia sempre molto facile essere accostato ad un giocatore che ho già allenato in passato. Ho avuto Brozovic nella selezione Under 21 croata. È un ottimo giocatore, gioca per una grande squadra in Italia come l’Inter ed è un nazionale. Ma onestamente, non è un giocatore per noi. Stiamo seguendo altre piste in questo momento” .