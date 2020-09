Calciomercato Lazio – Nuovo nome per la difesa, indizio social per Muriqi

Sarà una settimana decisiva per il proseguo del calciomercato della Lazio: in particolare si cerca un altro difensore che possa fare tranquillamente il titolare nel reparto arretrato biancoceleste.

Si guarda in Asia

Nelle ultime ore è ritornato in maniera preponderante il nome di Kim Min-Jae, difensore del Beijing Guoan di nazionalità sudcoreana. Il nome non è nuovo per Igli Tare e neanche per i tifosi, visto che ha iniziato a circolare da diversi mesi in orbita biancoceleste, e nelle ultime settimane è stato considerato come nome alternativo a Kumbulla.

Viste le numerose difficoltà per arrivare a quest’ultimo, di carattere prevalentemente economico (la Lazio non ha intenzione di modificare la propria offerta per il Verona) è ritornato in auge il nome del centrale asiatico, tanto che ultime indiscrezioni parlano di un’offerta di quasi 15 milioni alla società cinese che ne detiene il cartellino, in attesa di una risposta.

Indizio social per Muriqi

Stamane quello che sarà il prossimo rinforzo in attacco della Lazio, ossia Vedat Muriqi ha preso il volo dalla Turchia che lo porterà in Italia a breve per formalizzare l’accordo con la società capitolina, che attraverso il proprio profilo twitter ha pubblicato un post recante la bandiera dei pirati: un chiaro indizio sul nuovo acquisto, che prevedibilmente andrà a completare il comparto avanzato dei biancocelesti.