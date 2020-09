Calciomercato Roma – Situazione mercato giallorosso – Affare Milik

Calciomercato Roma – A Roma c’è il mercato per Dzeko, Pedro e Smalling e poi c’è il mercato degli esuberi che pesa sul bilancio dei giallorossi.

Purtroppo le uscite non sono così semplici come ci si aspettava e quando ci sono non sempre portano grandi benefici nelle casse giallorosse.

Infatti l’unica trattativa che ha portato soldi nelle casse è quella del trasferimento di Schick

La Roma ha ancora a bilancio Juan Jesus, Fazio, Perotti, Pastore, Karsdorp e Santon, tutti fuori dal progetto tecnico di Fonseca ma che pesano 40 milioni lordi nella cassa giallorossa.

Milik è pronto al trasferimento

Milik sembra voler arrivare, se necessario, allo scontro con il Napoli ma la Juve ha contattato nuovamente l’entourage dell’attaccante polacco per ribadire la decisione di non puntare su di lui nemmeno in caso di ingaggio a parametro zero.

Pertanto ora dovrebbe accettare il passaggio in giallorosso sperando che De Laurentis possa rivedere l’offerta giallorossa ed abbassare la richiesta.

Nelle ultime ore sono riprese le trattative tra la Roma e il Napoli per il centravanti polacco Milik e sembrerebbe che le parti siano vicini ad un accordo