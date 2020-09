Calciomercato Torino – Meitè confermato – Benevento corteggia Iago Falque – Giampaolo attende rinforzi

Il calciomercato Torino è sempre un cantiere aperto e Giampaolo ad una settimana dall’inizio del campionato si ritrova con una rosa molto folta e con la necessità di avere a disposizione dei rinforzi.

Giampaolo aspetta i rinforzi

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, continua ad aspettare i rinforzi che servono per completare il suo scacchiere tattico e cioè un regista e un trequartista. La società si è forse troppo concentrata su Torreira abbandonando altre piste e se non farà in fretta a chiudere questa operazione (difficilissima) potrebbe lasciare la squadra senza un vero regista. Lucas Biglia potrebbe ancora accettare l’offerta, se questa avverrà in tempi brevissimi.

Per la trequarti si segue sempre Gaston Ramirez, ma anche in questo caso la trattativa non è agevole. Giampaolo spera di poter contare su innesti idonei entro questa settimana per non avere una partenza ad handicap in campionato.

Meitè confermato

Vita nuova al Toro per Soualiho Meïté, che ha conquistato Marco Giampaolo ed è pronto a divenire il leader della mediana granata. Dopo un inizio di stagione piuttosto incolore, il centrocampista francese di origini ivoriane, classe ’94, è tornato in auge sul finire della scorsa stagione. Ora, complici allenamenti ben sostenuti, avrebbe conquistato il neo mister, che vuole dargli fiducia per questo imminente campionato. Un giocatore sul quale il Torino aveva investito in passato e che può tornare determinante per l’immediato futuro.

Il Benevento non molla Iago Falque

Il Benevento continua a trattare Iago Falque, l’allenatore Pippo Inzaghi lo ritiene ottimo per il gioco della sua squadra. Il Torino non può farlo partire fin quando non troverà un trequartista, ma la trattativa tra le società è a buon punto.