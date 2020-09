Domenica In – Anticipazioni 13 settembre – Ospiti

Domenica In fa il suo debutto il 13 settembre 2020 con la nuova edizione: Mara Venier ritorna alla guida di uno dei programmi più seguiti nel week end della Rai. Chi ci sarà in studio?

Le anticipazioni di Domenica In confermano il ritorno di Loretta Goggi e Romina Power. Entrambe non hanno bisogno di presentazioni ed è proprio con loro che la padrona di casa ha voluto chiudere i battenti della scorsa stagione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Domenica In – Anticipazioni e ospiti 13 settembre 2020

Loretta Goggi sta per ritornare anche a Tale e Quale Show 2020. Dopo diversi anni di militanza come giurata, la cantante è una delle presenze più assidue del programma di Carlo Conti. Al suo fianco ci sarà Romina Power, forte dei suoi successi nel mondo della musica e della sua recente battaglia a favore dell’ambiente. La cantante infatti si è scagliata contro la decisione di installare un depuratore con lo scarico in mare nella sua amata Puglia. Sempre per il mondo della musica, ci sarà anche Anna Tatangelo. Le pagine di gossip si sono spesso occupate dell’artista per via della sua passata relazione con Gigi D’Alessio, ma possiamo dare per scontato che questa volta vorrà parlare della sua carriera.

Le anticipazioni di Domenica In confermano inoltre la presenza di Claudio Amendola. L’attore romano è ritornato pochi giorni fa con la fiction crime Nero a metà 2, dove interpreta l’Ispettore Guerrieri. Ci dirà qualcosa di più sul suo personaggio? Atteso anche l’intervento comico di Marco Marzocca, che strapperà qualche sorriso ai telespettatori. Ci sarà anche Mika in collegamento e il professor Francesco Le Foche per lo spazio dedicato all’attualità.