Domenica Live – Anticipazioni 13 settembre – Gli ospiti

Domenica Live ritorna nel pomeriggio di oggi, 13 settembre 2020, con la prima puntata della nuova edizione. Barbara d’Urso si prepara a fare il suo ingresso nelle case di tutti gli italiani, forte del doppio appuntamento che la vedrà alla guida in giornata.

Le anticipazioni di Domenica Live promettono ampio spazio al mondo del gossip. Al centro di tutto Soleil Sorge e la recente accusa ad Andrea Iannone: l’ex corteggiatrice è sicura che il pilota si sia avvicinato a lei solo perchè a caccia di visibilità.

Domenica Live – Anticipazioni e ospiti 13 settembre 2020

Andrea Iannone ha già detto la sua su Soleil e le sue recenti dichiarazioni. Anche se ha preferito non fare in via diretta il suo nome, tramite i social ha fatto sapere il suo disappunto. Ci sarà un confronto fra i due? Nello studio si parlerà anche di Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez e con cui la Sorge ha avuto una relazione in seguito a Temptation Island. Anche in questo caso la bionda tutto pepe promette importanti rivelazioni nei confronti del suo ex: conosceremo dei retroscena inediti?

Dopo essere stato aggredito per aver difeso il suo pappagallo, Enzo Salvi racconterà a Domenica Live quanto è accaduto. Il comico infatti è stato picchiato questa estate da alcune persone che avevano preso di mira il suo animaletto. Le anticipazioni ci parlano anche di Beautiful e uno dei volti più noti della soap americana. Daniel McVikar, ovvero Clarke, è stato accusato dall’ex moglie Virginia De Agostini di maltrattamenti e ora dirà la sua versione dei fatti. “Ho sempre sostenuto la mia innocenza ma desidero dimostrare in Tribunale la mia estraneità ai fatti”, ha detto l’attore. L’insegnante di pattinaggio intanto ha già ritirato le sue accuse, fra cui erano comprese anche lesioni e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Anche se le acuse sono state ritirate, il processo andrà avanti lo stesso e verrà trattato nell’udienza del prossimo 24 novembre.