Inps On line sempre più in alto

I servizi di Inps On line si sono ampliati, man mano, nel corso del tempo, con la capacità di poter supplire a ogni tipo di esigenza. Sempre più utenti, si affidano a questo portale per capire meglio come sbrigare le pratiche, eliminando così lungaggini. Inps on line è diventato così uno strumento di lavoro per pubblico e privato, in modo da avere un cassetto digitale sempre pronto da aprire all’occorrenza.

Inps Risponde

Tra i tanti servizi di Inps On line, abbiamo “Inps Risponde” che permette di inoltrare via e-mail direttamente all’ente, ogni qual tipo di quesito e di chiarimento. Gli aspetti trattati possono essere normativi oppure procedurali, con la possibilità di richiedere informazioni nonché precisazioni sulla compilazioni di singole pratiche oppure sei servizi in essere. La modalità di invio è abbastanza intuitiva e non servono grosse competenze informatiche. Così come sono chiare le risposte che vengono poi date. Per verificare lo stato della propria richiesta, Inps on line permette di seguire passo passo l’iter. Può essere inviata alla struttura Inps, in attesa di lavorazione, evasa dal contact center oppure evasa dalla struttura dell’Inps, a seconda dei casi.

Inps Online, Sviluppo telematico importante

Il pezzo forte di Inps on line sta in questo sistema di domande e risposte che è parte integrante di un sistema sviluppato nel 2012. Il CRM, ovvero il customer relation ship management, è utilizzato quindi per integrare il servizio di contact center multicanale con il servizio gestito on line direttamente da operatori esterni che fanno sia front e sia back office, rispondendo materialmente a tutte le esigenze dell’utente.

Questo è il primo livello, poi l’attività di gestione per quanto concerne i rapporti tra l’ente e l’utente passa direttamente agli esperti delle varie strutturali territoriali dell’Inps, giungendo così a un secondo livello.

Inps Online: Contatti diretti di Inps risponde

Il servizio “Inps risponde” a cura di Inps On line, dunque diventa sempre più un canale fondamentale. Può esser anche sostituito dalla modalità più classica, ovvero con la telefonata: l’utente che ha bisogno degli operatori del contact center possono telefonare al numero 80 31 64, che è gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 16 41 64.

Se dopo quindici giorni dalla nostra richiesta, possiamo anche sollecitare sempre in modalità telematica. Le risposte, una volta formulate, saranno inviate sull’indirizzo e-mail che abbiamo indicato nella nostra compilazione dei dati. Ma per ogni evenienza o chiarimento è consigliabile anche inserire il proprio numero di cellulare.

In ogni caso, per essere più sul sicuro, in caso di invio e-mail si può sempre inoltrare dalla propria Pec, avendo così almeno la certezza di avvenuta consegna.