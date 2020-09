Live Non è la d’Urso – Anticipazioni 13 settembre – Ospiti

Live Non è la d’Urso è pronto per il debutto: tutto pronto per la prima puntata dell’edizione, al via nella prima serata di Canale 5 di oggi, 13 settembre 2020. Tanti gli ospiti che Barbara d’Urso accoglierà nel suo programma, dai più famosi agli emergenti.

Dopo un promo alternativo, la padrona di casa ha svelato il pool di ospiti che affolleranno lo studio nella serata di debutto. Al centro della scena anche il sempre più discusso Fabrizio Corona, di recente sui social al fianco del figlio Carlos.

Live Non è la d’Urso – Ospiti e anticipazioni 13 settembre 2020

Fabrizio Corona ha accolto da pochi giorni il figlio Carlos Maria in casa propria. Il ragazzo, ormai diciottenne, ha deciso di andare a vivere con il padre e ha provocato una reazione da parte della madre Nina Moric. La modella croata ha manifestato tutto il dispiacere provato per la notizia dando lei stessa l’annuncio su Instagram. “Io per te scavalcherò ogni montagna”, ha scritto, camminerò sul carbone bruciato, nuoterò negli oceani. Non esiste nessun ostacolo che mi possa fermare per darti ciò che desideri, per vederti felice, perchà tu hai dato un senso alla mia vita. Tu sei la vita mia. Tua madre”. A chi le ha chiesto il perchè di questo gesto di Carlos, Nina ha risposto in modo amaro: il ragazzo ha 18 anni e “Probabilmente con il padre si diverte di più. A quanto pare io sono troppo noiosa”.

A Live Non è la d’Urso ci sarà anche spazio per una bella reunion dei gieffini della prima edizione. Ci sarà anche spazio per Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla, ovvero l’assistente finito nel mirino delle polemiche e delle accuse da parte della famiglia della diva. Le anticipazioni confermano anche la presenza di Nicoletta Mantovani, che farà un grande annuncio. Rita dalla Chiesa parlerà invece del suo libro Il mio valzer con papà, dedicato al rapporto con il Generale dalla Chiesa. Infine ci sarà anche Angela Chianello da Mondello, ormai ‘vip’ dell’estate per via del suo tormentone Non ce n’è Coviddi.