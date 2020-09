Loretta Goggi – Dalla malattia alla morte dell’amato Gianni

Loretta Goggi è ancora oggi una delle icone della musica italiana. Anche se in tv siamo abituati a vederla come giudice di Tale e Quale Show 2020, nessuno potrà mai dimenticare la sua Maledetta Primavera e tutti gli altri successi.

La vita dell’artista però non è stata semplice: dopo aver perso il marito Gianni Brezza, Loretta Goggi è stata colpita da una malattia debilitante. “Ho passato sei mesi in casa, senza uscire”, ha detto a Gente, “non riuscivo a camminare nè a mangiare”.

Loretta Goggi e la perdita del marito Gianni Brezza

Un lungo amore quello nato nel dietro le quinte fra Loretta Goggi e Gianni Brezza. Dobbiamo tornare indietro di oltre trent’anni per trovarli giovanissimi e innamoratissimi. Anche per questo Loretta non è riuscita a gestire al meglio il dolore derivato dalla sua perdita. Sono trascorsi nove anni da quel fatidico giorno: Brezza si è spento a 74 anni a causa di un tumore al colon. Noto come ballerino, regista e coreografo, Gianni ha dedicato tutta la sua vita al mondo dello spettacolo. Si sposerà presto e avrà tre figli, ma si innamorerà della Goggi negli anni Ottanta. A causa dei primi problemi di salute, Brezza è stato costretto ad abbandonare il ballo e a dedicarsi solo alla realizzazione di show in tv e a teatro, dando vita al suo Via Teulada 66.

“Una delle cose più belle che ha fatto è che mi ha chiesto di uscire un giono, andiamo in giro per Milano e inizia a chiedermi se avessi una storia“, ha raccontato la cantante riguardo ai loro primi incontri, “Io gli ho risposto: Ho una storia che non ho chiuso come vorrei. E lui ha fermato l’auto e mi ha lasciato per la strada dicendo: Io se una donna non posso averla tutta per me, non la voglio“.

La malattia colpisce Loretta Goggi dopo la morte del marito

La morte di Gianni ha provocato un grande dolore nella Goggi. In quel momento l’artista ha sentito di aver perso tutto e non è riuscita a risollevarsi. Aveva smesso persino di mangiare, ma invece di dimagrire, ha iniziato ad ingrassare. “Il dolore mi aveva bloccato la tiroide“, ha raccontato, “aveva smesso di funzionare“. Così si è rivolta ad una specialista, che l’ha aiutata a riprendere le redini della sua vita. Al suo fianco anche la sorella Daniela Goggi, che non ha mai smesso di sostenerla.