Maria De Filippi ha mischiato le carte | Influencer confuso fuori Uomini e Donne

La nuova edizione di Uomini e Donne è cominciata, ormai, da una settimana all’insegna di numerose novità. Infatti, Maria De Filippi ha mischiato parecchio le carte quest’anno, prendendosi anche qualche rischio. Un influencer, ad esempio, si è mostrato piuttosto confuso dalle novità che sono state introdotte a Uomini e Donne. Si tratta di Amedeo Venza, il quale non ha fatto mistero delle sue perplessità.

Amedeo Venza, confrontandosi coi suoi numerosi follower, ha chiesto loro se siano già riusciti a raccapezzarsi con tutte le novità introdotte a Uomini e Donne. Infatti, la novità più eclatante di quest’anno è stata l’unione dei due troni, over e classico, in un’unica puntata. Tutti i protagonisti sono presenti in studio nello stesso momento, proprio come accadde durante il lockdown.

Maria De Filippi mischia le carte: grande errore a Uomini e Donne?

In questo modo, Maria De Filippi ha mischiato parecchio le carte a Uomini e Donne, a costo di rischiare di creare confusione nei telespettatori, legati al precedente format. Quello che si è sbilanciato più di tutti è stato proprio l’influencer Amedeo Venza, totalmente contrario a questa unione dei troni.

“Mi sto sforzando in un modo incredibile, ma non riesco a capire una ceppa di questa nuova edizione di Uomini e Donne… grande errore unire i due troni…” ha commentato Venza su Instagram, senza peli sulla lingua. Sembra proprio che l’influencer sia contrario a questo cambiamento che rischia di alterare troppo le dinamiche dello studio. Tanto da definire la mossa della De Filippi un grande errore.

Amedeo Venza contro l’unione del trono classico e over

Dal canto suo, Maria De Filippi è certa che, a lungo termine, tutti i cambiamenti che adesso fanno storcere il naso a qualcuno, prima o poi daranno i loro risultati. Del resto, alcuni personaggi del trono over si sono già espressi su questi cambiamenti, senza paura di mettersi in discussione. Tra loro ci sono, ad esempio, Roberta Di Padua e Armando Incarnato.

Entrambi si sono detti disponibili a conoscere anche corteggiatori e corteggiatrici più giovani di loro, perchè l’amore non ha età. Che cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? I protagonisti dei vari troni si metteranno in gioco, superando anche i gap generazionali tra di loro? O, davvero, quella di Maria De Filippi è stata una mossa troppo azzardata a Uomini e Donne?