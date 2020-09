La cura del viso è molto importante per preservare più a lungo possibile nel tempo lo splendore e la luminosità della pelle. Metti questi ingredienti sul tuo viso: ecco a cosa servono.

Banana, arancia e miele

Hai mai pensato di mettere sul viso la frutta che hai nel frigo? Non è uno scherzo o un’idea bizzarra: i nutrienti della frutta possono aiutare la tua pelle a risplendere. Banana, arancia e miele sono ingredienti che possono donare al tuo volto luminosità e giovare a una pelle sensibile.

Ti basterà procurarti mezza banana, del succo di arancia e del miele. Dovrai schiacciare la banana in un piattino aiutandoti con una forchetta. Dovrai quindi prendere un’arancia, tagliarla a metà, prendere una di queste metà da spremere nello spremiagrumi per ottenerne il succo quindi prelevarne un cucchiaio da mettere sulla banana. Al tutto quindi dovrai aggiungere un cucchiaio di miele e mescolare questo impasto ottenuto.

Ciò che ne risulterà sarà maschera viso da applicare e tenere in posa un quarto d’ora quindi risciacquare con con acqua tiepida.

Curcuma e limone

Curcuma e limone: metti questi ingredienti sul tuo viso, ecco a cosa servono, puoi usarla per contrastare l’acne. La curcuma riduce la produzione di sebo, la crescita batterica e l’infiammazione dovuta alla comparsa dell’acne sulla cute. Il limone è un disinfettante e schiarente, ottimo in caso di macchie sulla pelle.

Ti basterà mescolare in una ciotola con dell’acqua 3 cucchiai di curcuma in polvere insieme a 2 cucchiai di succo di limone fino a ottenere un composto denso. Dovrai quindi applicare questa composizione sul viso e lasciarla in posa per 5 minuti. Questo trattamento può essere usato anche singolarmente sui brufoli, per farli così guarire con maggiore rapidità.

Latte e caffè

Sentir parlare di latte e caffè ti ricorda certamente la colazione. Ma devi sapere che questi due ingredienti possono fare molto per la tua pelle. Il caffè aiuta le pelli con impurità, il latte rende la pelle liscia come la seta, riduce infiammazioni e rossori. Per preparare una maschera da applicare sul viso devi utilizzare dei fondi di caffè. Se segui le tendenze moderne avrai certamente una macchina per il caffè a capsule in casa e potrai ricavare i fondi da quelle. Se sei tradizionalista puoi invece semplicemente recuperare i fondi di caffè dalla moka. Ti serviranno quindi ancora 50 ml di latte e due cucchiaini di succo di limone.

Per preparare la maschera viso al latte e caffè dovrai mettere due cucchiai di fondi di caffè in un piatto capiente, aggiungere il latte e il succo di limone quindi mescolare il tutto con un cucchiaio da cucina cercando di dare vita a un impasto desto. Aiutandoti con il dorso del cucchiaio o con le mani pulite dovrai spalmare sul viso l’impasto e tenerlo in posa per un quarto d’ora. Trascorso il tempo dovrai risciacquare con acqua tiepida.