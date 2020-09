Oroscopo Branko – domani lunedì 14 settembre 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

By

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per domani lunedì 14 settembre 2020. Il weekend è volato e stiamo per cominciare una nuova settimana di lavoro. Quali sorprese riserveranno gli astri ai segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, dai uno sguardo al seguente estratto dedicato a tutti i segni dello zodiaco, tratto dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani lunedì 14 settembre 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani l’Ariete potrebbe imbattersi in un colpo di fulmine, il Toro dovrà fare attenzione ai peccati di gola. I Gemelli saranno eccellenti a capo di un tea, mentre il Cancro potrebbe avere qualche difficoltà economica.

Previsioni Branko domani lunedì 14 settembre 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone sarà particolarmente simpatico, la Vergine riceverà un atto generoso inaspettato. La Bilancia potrà cercarsi nuovi alleati sul lavoro, mentre lo Scorpione dovrà tenere a bada la sua enorme ambizione.

Oroscopo domani lunedì 14 settembre 2020: Sagittario, Capricorno. Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sagittario potrebbe incontrare la persona giusta, calde carezze per il Capricorno. Un fastidioso mal di testa potrebbe affliggere qualche Acquario durante questo lunedì, in arrivo un nuovo lavoro per i Pesci.

