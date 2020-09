Oroscopo Branko – settimana dal 7 al 13 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

By

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 14 al 20 settembre 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana di settembre. Quali cambiamenti porterà nelle vite dei segni zodiacali? Chi sarà preso di punta dalle stelle nei prossimi giorni? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la prossime settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la prossima settimana comincerà in modo promettente. Lunedì potresti imbatterti in un colpo di fulmine, martedì vivere perfino una notte calda! Giovedì è in arrivo un’offerta di lavoro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Toro

L’inizio settimana potrebbe portarti qualche disturbo fisico. Lunedì dovrai fare attenzione ai peccati di gola, se non vorrai avere disturbi di digestione, martedì il famoso astrologo ti suggerisce di consultare un nutrizionista. Venerdì potresti cedere a una dolce tentazione d’amore.

Gemelli

Martedì potrai chiedere qualsiasi cosa sul lavoro e potrai ottenerla. Occhio a giovedì, perché la Luna in opposizione potrebbe renderti nervoso. Venerdì potrebbero insorgere dei problemi in famiglia: fai molta attenzione!

Cancro

Come suggerisce il noto astrologo lunedì dovresti rivedere bene i tuoi conti. Mercoledì sarà la giornata perfetta per ampliare la propria rete di contatti, mentre domenica si prospetta una giornata all’insegna dell’amore.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di Branko la prossima settimana partirà con il piede giusto! Lunedì sarai circondato da un alone di fascino e simpatia. Giovedì potresti avere a che fare con una trattativa di lavoro che andrà a buon fine, venerdì infatti potresti ritrovarti un contratto da firmare tra le mani.

Vergine

Si prospetta una settimana vincente, sotto ogni punto di vista. Preparati per vivere martedì, una serata di successi. Mercoledì avrai una forza straordinaria, mentre venerdì potresti ottenere dei guadagni extra.

Bilancia

Martedì potresti imbatterti in un nuovo incontro. Giovedì dovrai trovare il coraggio di osare, di buttarti; così facendo venerdì crescerà in te la fiducia nel domani e nelle tue possibilità.

Scorpione

Come ti incoraggia a fare l’astrologo Branko lunedì dovrai tenere la tua enorme ambizione sotto controllo, se non vorrai azzardare passi falsi. Martedì dovrai fare i conti con rivali e concorrenti molto agguerriti, mentre giovedì le stelle favoriranno i nuovi incontri.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko la prossima settimana comincerà con una bellissima Luna a tuo favore, lunedì. Martedì sarà una giornata molto promettente per l’amore. Venerdì potresti soffrire di qualche piccolo disturbo alle ginocchia o alle spalle: fai attenzione.

Capricorno

Martedì prossimo sarai impegnato a risolvere alcune questioni pratiche legate a un patrimonio. Giovedì potresti fare un incontro fatale: preparati! La settimana finirà alla grande, soprattutto sul fronte relazionale e sociale, con una domenica all’insegna della vita mondana.

Acquario

Martedì prossimo dovrai fare molta attenzione al tuo orgoglio e non esagerare! Mercoledì avrai a che fare con la gestione di un patrimonio comune, mentre domenica potresti prenderti una piccola rivalsa personale.

Pesci

Preparati, perché lunedì potresti ricevere un’offerta di lavoro, mentre giovedì potrebbe emerge un po’ di stanchezza fisica: riposa un po’ di più! Sabato potresti vivere una forte attrazione per qualcuno.