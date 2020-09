Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 14 al 20 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 14 al 20 settembre 2020. Ci stiamo addentrando nel mese di settembre: quali novità riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Come sconvolgeranno i loro equilibri durante le prossime giornate? Se sei curioso di scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana favorirà in nuovi incontri. Chi è impegnato in una relazione di lunga data potrebbe avrebbe avuto tensioni con il partner, forse legate ai soldi. Per fortuna, settembre permetterà di recuperare una maggiore armonia. Attenzione al weekend: potrebbero nascere nuove discussioni! Sul lavoro dovrai avere pazienza: stai recuperando, ma lentamente. Qualche situazione si sbloccherà molto resto.

Toro

In amore dovrai avere molta prudenza, specialmente lunedì e martedì! Avresti voglia di più onestà, ma il partner non sembra pensarla allo stesso modo. Sii più prudente in famiglia. Sul lavoro la settimana partirà con il piede sbagliato, ma con Giove e Saturno a favore riuscirai a recuperare. Servirà sangue freddo, soprattutto se sei in ritardo con qualche consegna.

Gemelli

In amore saranno giornate promettenti, soprattutto per chi vorrà fare nuove conoscenze. Chi sta frequentando un Ariete, uno Scorpione o un Gemelli potrà ritrovare maggiore complicità, e lasciarsi alle spalle le turbolenze delle ultime settimane. Prova ad ascoltare di più il partner. Sul lavoro Mercurio a favore ti sosterrà. Rimboccati le maniche e lavora sodo!

Cancro

In amore potrebbero nascere delle tensioni, causate dal fatto che l’altra persona non riesce a staccarsi dal proprio passato. Non disperare! Qualsiasi difficoltà potrebbe essere superata, mettendoci un po’ di volontà. Nel weekend la Luna raggiungerà il tuo segno: approfittane per riavvicinarti al partner. Sul lavoro Giove sarà in aspetto contrario: potresti avere difficoltà legate a qualche contratto oppure ai soldi. Sabato potresti avere buone intuizioni!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana sarà molto promettente in amore, grazie a Venere nel segno. Preparati a vivere una domenica molto emozionante. Fino al 15 di settembre sarai pieno di vitalità e ottimismo, per cui approfittane per metterti in gioco. Sul lavoro dovrai munirti di determinazione e molta pazienza, anche quando ti sentirai giudicato da tutti!

Vergine

Cresce il desiderio di fare nuove conoscenze, di metterti in gioco in amore. Cerca di lasciare andare i tuoi timori e buttati: le stelle sono favorevoli! Sul fronte lavorativo vorresti avere finalmente l’occasione buona per dimostrare quanto vali, una volta per tutte. Se ti dara da fare, questa opportunità arriverà!

Bilancia

Agosto è stato un mese decisamente sfortunato dal punto di vista sentimentale. Venerdì la Luna sarà in aspetto armonico: approfittane per lasciarti andare, per recuperare l’armonia perduta con il partner. Sul lavoro dovrai stringere i denti, specialmente se affiorerà un po’ di stanchezza fisica. Novità in arrivo!

Scorpione

In amore i rapporti appena nati dovranno superare l’esame di settembre, a maggior ragione se stai frequentando una persona del segno del Toro o dell’Acquario. Se dovrai affrontare qualche chiarimento, converrà aspettare il prossimo fine settimana. Sul lavoro hai una voglia crescente di cambiamenti, che sia un ruolo o l’ambiente di lavoro. Prima, però, accantona tutte le esitazioni di troppo!

Sagittario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana l’amore potrà tornare in auge. Se nei mesi scorsi hai vissuto dei momenti di crisi, d’ora in poi potrai contare sul sostegno delle stelle per ritrovare l’intesa con il partner. Potresti vivere momenti ricchi di passione. Se ti piace una persona, dovresti sfruttare la giornata di lunedì per uscire allo scoperto. Sul lavoro potrai portare avanti i nuovi progetti con buoni risultato. Attenzione soltanto a mercoledì e giovedì: qualche contrattempo in vista!

Capricorno

In amore dovrai fare i conti con nuove tensioni: forse nei giorni scorsi hai riversato tutta l’agitazione causata dai problemi di lavoro nella coppia e ora ne paghi le conseguenze. Per fortuna, in ottobre Venere tornerà in aspetto favorevole e ti aiuterà a recuperare la serenità perduta. Le storie che nascono in questi giorni sono destinate a durare nel tempo. Sul lavoro stai per ottenere un bel successo!

Acquario

L’inizio settimana richiederà prudenza. Stai vivendo un periodo di confusione, soprattutto in amore, e potresti avere un colpo di matto e decidere di mettere a soqquadro tutto! Sul lavoro hai ritrovato maggiore motivazione. Avrai molte idee in testa. tanti obiettivi da realizzare: cerca solo di fare attenzione alle tue finanze!

Pesci

In amore sarà una settimana molto intrigante, soprattutto per i single, per chi si è appena innamorato di una persona e sta pensando di dichiararsi. I rapporti con la Vergine e il Sagittario richiederanno un po’ di cautela. Sul lavoro potrai buttarti alle spalle le fatiche di agosto e prepararti a vivere un periodo più stimolante. Solo venerdì potrebbe essere una giornata un po’ più agitata.