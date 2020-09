Ricetta costine al forno: ingredienti, preparazione e consigli

Un secondo piatto succulento, oggi andremo a vedere come si preparano le costine al forno. Vi conquisteranno con la loro morbidezza e il loro sapore, grazie alla lenta cottura in forno, insieme alle patate. Noi oggi andremo a preparare una versione aromatizzata con rosmarino e paprika, ma voi potrete scegliere i vostri aromi preferiti.

Costine al forno – Ingredienti

Costine di maiale 1 kg

Patate novelle 1 kg

Rosmarino 1 rametto

Aglio 2 spicchi

Paprika 1 cucchiaino

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Olio extravergine d’oliva 20 g

Costine al forno – Preparazione

Per preparare le costine al forno iniziate dalle patate: lavatele bene. Tagliatele a spicchi, mondate l’aglio lasciando gli spicchi interi e tagliateli in 2 parti. In una ciotola capiente versate le patate, le costine, l’aglio, il rosmarino e la paprika. Insaporite anche con sale e pepe e condite con l’olio. Mescolate bene con le mani.

Trasferite il tutto in una teglia capiente, coprite con carta alluminio e infornate in forno statico già caldo per circa 3 ore a 160°. Trascorse le 3 ore togliete la carta alluminio e alzate la temperatura del forno a 220°. Lasciatele cuocere ancora per 45 minuti. Servite le costine al forno ben calde.

Costine al forno – Consigli utili

Le costine si possono conservare in frigo per 1-2 giorni. Potete prepararle il giorno prima cuocendole per 3 ore come indicato e finire la cottura senza carta alluminio per i 45 minuti indicati prima di servire. Potete usare altre spezie o erbe aromatiche a vostro piacere come salvia e timo.