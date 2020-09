Ricetta parmigiana di melanzane grigliate: ingredienti, preparazione e consigli

La parmigiana di melanzane grigliate è una variante light della classica ricetta. In questa versione le melanzane sono grigliate anziché fritte, per rendere il piatto più leggero ma comunque molto saporito. La parmigiana di melanzane grigliate è una pietanza sfiziosa che può essere un ottimo piatto unico o un secondo piatto, il sapore è tutto mediterraneo ed è ideale da gustare calda, oppure a temperatura ambiente.

Parmigiana di melanzane grigliate – Ingredienti

Melanzane 8

Aglio 1 spicchio

Edamer 400 g

Pecorino da grattugiare 100 g

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 200 g

Basilico q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Cipolle rosse ½

Passata di pomodoro 1,5 l

Parmigiana di melanzane grigliate – Preparazione

Per realizzare la parmigiana di melanzane grigliate iniziate preparando il sugo di pomodoro: lavate, mondate e tagliate a cubetti la cipolla e l’aglio e fateli soffriggere in quattro cucchiai d’olio extravergine di oliva.

Quando si saranno imbionditi, unite la passata di pomodoro e lasciate cuocere a fuoco medio fino a che il sugo risulterà piuttosto denso. Infine aggiustate di sale e unite qualche foglia di basilico fresco spezzettata, poi spegnete il fuoco e mettete il sugo da parte.

Ora occupatevi delle melanzane: spuntatele, lavatele e tagliatele a fette dello spessore di circa 1 cm, per il verso della lunghezza, utilizzando se l’avete l’affettatrice, così da ottenere fette più regolari e dello stesso spessore. Fate scaldare molto bene una piastra antiaderente e mettete a grigliare le melanzane per circa 10 minuti.

Ungete quindi una pirofila antiaderente con dell’olio extravergine di oliva, poi cospargetene il fondo con qualche cucchiaio di sugo e iniziate a comporre un primo strato di fette di melanzana, sistemate una di fianco all’altra, leggermente sovrapposte.

Versate uniformemente altra salsa di pomodoro sulle melanzane, cospargete con il parmigiano reggiano e il pecorino ed infine ricoprite con le fette di formaggio Edamer.

Composto il primo strato, continuate seguendo lo stesso procedimento anche per gli strati successivi, fino ad esaurimento degli ingredienti: disponete le fette di melanzana, il sugo di pomodoro, il parmigiano reggiano e il pecorino, le fette di formaggio Edamer ed infine nuovamente le melanzane, e così via.

L’ultimo strato deve essere composto di solo pomodoro e parmigiano grattugiato. Da ultimo aggiungete un filo d’olio e ponete la parmigiana di melanzane grigliate a cuocere in forno statico a 180° per circa un’ora, o finché il pomodoro non avrà formato una crosticina dorata. La parmigiana di melanzane grigliate è pronta: lasciatela riposare almeno 10 minuti prima di servirla, così si compatterà un po’.

Parmigiana di melanzane grigliate – Consigli utili

Consigliamo di mangiare la parmigiana di melanzane grigliate al momento, ma se lo preferite potete conservarla in frigorifero per un paio di giorni, chiusa in un contenitore ermetico. La parmigiana di melanzane grigliate può essere congelata una volta cotta e fatta raffreddare, sistematela in un contenitore ermetico, eventualmente già suddivisa in porzioni. Potete anche utilizzare del fior di latte, della provola, della scamorza, verrà ancora più filante e gustosa.