Il rossetto è un accessorio di make up indispensabile nella borsetta di molte donne. Non è sempre facile però metterlo con precisione, soprattutto se le nostre labbra non presentano dei difetti. Rossetto su bocca irregolare: ecco come stenderlo al meglio in questo caso.

Quando la bocca è troppo piccola o troppo grande

Si dice che il mondo è bello perché è vario e questo riguarda anche le persone, tutte di aspetto diverso tra loro. Anche le parti del corpo possono avere delle irregolarità, tra cui la bocca. La forma delle labbra infatti può essere particolare, non regolare, differente da come a noi piacerebbe. Le nostre labbra a volte ci sembrano troppo piccole o troppo grandi oppure notiamo il labbro superiore diverso da quello inferiore o viceversa.

Ma non per questo dobbiamo rinunciare al rossetto, l’accessorio di make up forse tra tutti più amato dalle donne. Esistono piccoli trucchi per stenderlo in maniera da non far notare quello che per noi è un difetto e rendere la nostra bocca come vogliamo. Se ad esempio ci sembra di avere una bocca troppo piccola, possiamo provare a ingrandirla con una matita labbra scura ridisegnandone il contorno allargando di almeno un millimetro i margini. Stendendo poi sulle labbra un rossetto chiaro l’effetto sarà quello di una bocca con maggiore volume.

Se invece ci vediamo con una bocca troppo grande, che sembra sia apprezzata dai trend attuali ma non da noi, possiamo usare un correttore o un fondotinta del colore della nostra pelle per cancellarne i bordi esterni quindi, usando una matita labbra in tinta con il rossetto che useremo, ridisegnarne un contorno più contenuto. Stenderemo quindi sulle labbra un rossetto tenue.

Quando la bocca è troppo sottile o troppo carnosa

La bocca sottile viene vista come problema da molte donne, soprattutto quelle avanti con l’età, che vedono venire meno lo splendore delle labbra a causa dell’avanzamento dei segni del tempo. In questo caso si dovrà ridisegnare il contorno labbra di un millimetro in più con una matita, stendere un rossetto di colore chiaro e concludere con una passata di lucidalabbra ad effetto riempimento. La bocca sembrerà subito più grande e piena.

Se invece abbiamo labbra carnose, dobbiamo schiarirle completamente con un correttore il cui colore sia in tinta con il nostro incarnato. Sempre con una matita labbra ne disegneremo il contorno riducendolo di un millimetro e stenderemo un rossetto scuro.

Quando la bocca ha una forma molto irregolare

Quando la bocca ha una forma molto irregolare, quando ad esempio il labbro superiore è più piccolo di quello inferiore, possiamo contornarlo con una matita labbra ingrandendolo. In questo caso partiremo dal centro della bocca cercando di darle la giusta forma con il tratto. Il labbro inferiore invece non deve essere ridisegnato e il rossetto deve essere tenue.

Se il problema è opposto quindi è più grande il labbro superiore, cercheremo di ingrandire con la matita il labbro inferiore quindi metteremo un rossetto opaco.