Shark, il primo squalo – Trama, trailer e cast del film

Shark, il primo squalo è il film che Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, 13 settembre 2020. La pellicola risale a due anni fa ed è diretta da Jon Turteltaub. La storia invece si basa sul romanzo di Steve Alten del ’97, dal titolo MEG.

La trama di Shark, il primo squalo segue le vicende di un esploratore marino che si ritrova in un faccia a faccia con una creatura gigantesca e misteriosa. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e quali attori fanno parte del cast.

Shark, il primo squalo – La trama

Jonas Taylor si ritrova a salvare un gruppo di esploratori rimasti intrappolati in un sottomarino. Si rende conto però di non poter salvare tutti e decide di andarsene, dopo aver visto una creatura mostruosa all’interno del relitto. Subito dopo quest’ultimo esplode. Alcuni anni dopo, un gruppo di scienziati al soldo di un miliardario esplorano la zona più profonda della Fossa delle Marianne e si imbattono in una creatura gigantesca che colpisce il sommergibile usato per la missione.

Taylor viene incaricato di aiutare il gruppo prima che sia troppo tardi: lo squalo gigante attacca ancora e uno dei membri della missione è costretto a sacrificare la propria vita. La trama di Shark, il primo squalo ci svela che gli scienziati scopriranno in seguito di avere a che fare con un megalodonte, il più grande squalo che l’umanità abbia mai conosciuto e che si riteneva estinto da 2 milioni di anni.

Shark, il primo squalo – Il cast

Jason Statham interpreta Jonas Taylor, mentre Li Bingbing presta il volto a Suyn Zhang, l’oceanografa figlia di un miliardario. Il cast di Shark, il primo squalo più contare anche sugli attori Rainn Wilson e Ruby Rose, rispettivamente Jack Morris e Jaxx Herd. Al loro fianco troviamo anche Winston Chao nei panni del dottor Zhang, Cliff Curtis in quelli di Mac e Page Kennedy nel ruolo di DJ. Sono presenti inoltre i seguenti artisti: Olafur Darri Olafsson (Il muro); Robert Taylor (dottor Heller); Shuya Sophia Cai (Meiying); Masi Oka (Toshi); Rob Kipa-Williams (D’Angelo) e Tawanda Manyimo (Marks).