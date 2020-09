Sophie Codegoni è la nuova e giovanissima tronista che Maria De Filippi ha scelto per questa edizione. La ragazza di soli 18 anni ha colpito fin da subito la padrona di casa per il suo modo di essere che surclassa le apparenze.

Sì, perché la nuova tronista oltre a compiere 19 anni a fine anno, è anche una bellissima ragazza che nella sua vita ha deciso di migliorare alcuni aspetti del suo corpo che meno le piacevano. Proprio per questo migliaia di persone sono corse sul suo profilo Instagram per criticare questo fattore, trovando una foto davvero strana e già vista da qualche altra parte.

Sophie Codegoni criticata per il suo aspetto

La nuova edizione di Uomini e Donne è cominciata da una settimana e già arrivano commenti negativi verso la scelta di Maria De Filippi di far salire al trono la piccola Sophie. Noi teniamo a precisare che la tronista in questione ha soli 18 anni e che le critiche che sta ricevendo sono davvero pesanti e senza un reale filo logico. Sempre più nota è la cattiveria delle persone che non si trovano d’accordo con la sua scelta di rifarsi alcune parti del viso a questa età, ma non solo, affermando e sottolineando quanto la ragazza in realtà sia brutta.

Quello che si sta scatenando è proprio una vera tendenza verso il criticare qualcosa che non ci tocca in realtà, decidendo di insultare una ragazza anziché rendersi conto di star andando tutti in massa contro una giovane che di sbagliato non ha fatto nulla. Purtroppo, Sophie non ha il modo di poter rispondere a tutte le parole e i commenti negativi che si stanno sprecando verso di lei, soprattutto per una foto che ha creato scandalo

La tronista e la foto rubata prima di Uomini e Donne

Scorrendo nel profilo Instagram ufficiale della tronista, veryinutilpeople.it ha trovato una foto che ha destato un po’ di sospetto. Una foto già vista da qualche parte, infatti sembrerebbe essere stata “rubata” da Sophie ad un’altra ragazza famosa chiamata “moyamii” sul medesimo social.

La ragazza in questione è la creatrice di un marchio e vanta più di 250 mila follower, la foto rubata risale al 2017 in cui ha posato in spiaggia per sponsorizzare dei tatuaggi temporanei. Sophie sembrerebbe aver pubblicato lo stesso scatto nel 2018, togliendo i vari tatuaggi, come se fosse lei il soggetto in questione. Ovviamente anche questa dinamica ha fatto scatenare il pubblico che non ha aspettato neanche un momento per andarle contro. Voi cosa ne pensate? Ai tempi Sophie aveva solo 16-17 anni e potrebbe essere stata solo una bravata.