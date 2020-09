Armando Incarnato durante la puntata andata in onda poco fa si è dimostrato molto deluso dalla poca comprensione ricevuta da parte dello studio ma soprattutto della dama che stava conoscendo. Il cavaliere di Uomini e Donne dopo anni all’interno del programma sembra non riuscire più a trovare un po’ di solidarietà ricevendo solamente critiche ma soprattutto commenti negativi sui suoi modi di fare.

Durante la puntata andata in onda poco da infatti, Armando ha ricevuto l’ennesimo rifiuto ma soprattutto l’ennesima delusione da parte di Claudia, una dama arrivata in questa stagione all’interno del parterre femminile. Cosa è successo durante la puntata di oggi?

Armando Incarnato ha bisogno di comprensione

Il cavaliere di Uomini e Donne non sembra più quello di diversi anni fa e proprio per questo non ha voluto reagire più di tanto nei confronti dei tantissimi attacchi ricevuti. Questo proprio perché, ha spiegato di essere tornato in studio solamente per cercare l’amore. Secondo il punto di vista di Armando molto spesso le dame non si fidano di lui e partono molto prevenute per le tante affermazioni che girano intorno alla sua persona.

Armando Incarnato infatti, stava conoscendo una nuova dama di nome Claudia che non è sembrata però molto interessata a lui, attaccando e criticandolo di averle detto durante la scorsa puntata “fai pace con i pensieri”. Il cavaliere però, ha cercato di spiegare che la sua frase era dovuta al fatto che non sapesse ancora quali persone con cui sarebbe voluta uscire.

Cavaliere dispiaciuto a Uomini e Donne

Armando Incarnato sembra aver bisogno di comprensione da parte delle dame ma soprattutto da parte della redazione e dalla stessa Maria De Filippi. Dopo le tantissime discussioni avvenute sul suo conto durante gli anni passati, il cavaliere si dimostra stanco di dover sempre giustificare ogni suo gesto.

Durante la puntata di oggi infatti, Armando ha deciso di mettere un punto di chiusura con la sua nuova conoscenza. Spiegando quanto abbia bisogno di una donna che sia convinta delle proprie decisioni e che riesca a dimostrargli l’amore di cui ha bisogno.