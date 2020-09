Attacco al potere 2 – Trama, trailer e cast del film su Italia 1

Attacco al potere 2 è il film che Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, 14 settembre 2020. Si tratta del sequel di Attacco al potere – Olympus Has Fallen e vede alla regia Babak Najafi.

La trama di Attacco al potere 2 ritorna a parlarci di Mike Banning, alle prese con il suo futuro ruolo di padre. Quando una serie di eventi provocheranno una carneficina, Banning si ritrova a guidare una missione di soccorso per proteggere il Presidente. Scopriamo gli altri dettagli, il trailer e gli attori che compongono il cast.

Attacco al potere 2 – La trama

Mike Banning e il suo staff assistono all’attacco da parte di alcuni mercenari durante il funerale del Primo Ministro britannico. La carneficina produce diverse morti, fra cui quelle del Primo Ministro canadese e del Presidente francese. Una bomba uccide anche il Primo Ministro italiano, in visita sul Tamigi. Quando due esplosioni prendono di mira anche il Ministro giapponese, Banning e i suoi uomini cercano di proteggere il Presidente americano con ogni mezzo. Un gruppo di terroristi però riesce a inseguirlo. Banning riesce alla fine a sfuggire e a salire a bordo del Marine One, ma l’elicottero viene abbattuto dai terroristi. La trama di Attacco al potere 2 ci svela che riusciranno a salvarsi solo Banning e il Presidente Asher.

Attacco al potere 2 – Il cast completo

Il cast di Attacco al potere 2 mette di nuovo alla guida Gerard Butler nei panni di Mike Banning. Al suo fianco troviamo Morgan Freeman nel ruolo di Allan Trumbull e Aaron Eckhart in quello di Benjamin Asher. Si uniscono inoltre gli attori Alon Abutbul per il personaggio di Aamir Barkawi e Angela Bassett per quello di Lynne Jacobs. Troveremo anche i seguenti artisti: Robert Foster (Generale Clegg); Waleed Zuaiter (Kamran); Melissa Leo (Ruth McMillan); Radha Mitchell (Leah Banning); Charlotte Riley (agente Marshall); Jackie Earle Haley (vice capo Mason); Mehdi Dehbi (Mansoor); Sean O’Bryan (Ray Monroe); Deborah Grant (Doris); Patrick Kennedy (John Lancaster); Elsa Mollien (Viviana Giusto); Alex Giannini (Antonio Giusto); Nigel Whitmey (Bowman) e Bryan Larkin (Will Davis).