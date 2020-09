Calciomercato Cagliari – Affari e trattative 14 settembre

Affari e trattative calciomercato Cagliari – Mancano pochi giorni all’inizio della nuova stagione 2020/2021 e il Cagliari sta cercando di chiudere le trattative in corso per arrivare pronti alla prima di campionato

Trattativa Nandez con il Napoli

Il Napoli sta cercando di portare in Campania il centrocampista uruguaiano Nandez

Il Cagliari chiede 35 milioni + 5 di bonus mentre il club di De Laurentis vorrebbe inserire nella trattativa anche il cartellino di Adam Ounas, 15 milioni di euro, per abbassare il prezzo del giocatore uruguaiano.

Godin pronto per la firma

Il Cagliari continua a lavorare per definire tutti i dettagli e far vestire la maglia rossoblu al difensore uruguaiano Diego Godin che è pronto a firmare per il trasferimento in Sardegna.

Al momento la situazione non è ancora definita del tutto ma si conta di poter chiudere positivamente l’affare in queste ore.