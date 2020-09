Calciomercato Cagliari – Sono ore importanti in casa Cagliari per il completamento della rosa per la prossima stagione. Oggi è stato presentato l’ultimo acquisto Zappa, ma sono tante le operazioni su cui si stanno concentrando le forze del club sardo intenzionato a regalare a Di Francesco una squadra all’altezza e pronta a padroneggiare in Serie A.

Proprio a margine della presentazione, in conferenza stampa, del nuovo acquisto Zappa il ds Carta ha parlato di due trattative di mercato che riguardano il Cagliari e l’Inter: quella di Godin e di Nainggolan. Due situazioni diametralmente opposte, ma che il club segue attentamente per provare ad affondare il colpo nel momento decisivo.

“Per Nainggolan il pallino è nelle mani dell’Inter. Si vedrà a fine mercato ma non facciamo il passo più lungo della gamba. Se ci sarà la possibilità a fine mercato valuteremo ogni possibile mossa”. Diametralmente opposte le dichiarazioni sul futuro di Diego Godin, per il difensore uruguayano le sensazioni del ds sono molto positive: “La trattativa per Godin è nel vivo, stiamo cercando di fare di tutto per portarlo a Cagliari.

