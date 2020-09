Calciomercato Fiorentina – Oggi il giorno di Borja Valero – Idea Mayoral per l’attacco

Il calciomercato Fiorentina oggi vivrà un giorno importante, infatti Borja Valero firmerà il contratto e Bonaventura sarà presentato alla stampa. Per l’attacco torna di modo l’idea Borja Mayoral.

Ritorna di moda Borja Mayoral per l’attacco

Borja Mayoral lascerà il Real Madrid con ogni probabilità in questa sessione di mercato. Lo spagnolo è alle prese con la decisione più importante della sua carriera visto che il contratto in scadenza nel 2021 gli impone di separarsi dai Blancos, club che lo ha cresciuto. Il ragazzo ha bisogno di tempo per scegliere ed il Real Madrid chiede 15 milioni di euro per il 50%. La Fiorentina ripensa a lui per l’attacco visto che bisogno (nonostante le smentite) di regalare un attaccante a Giuseppe Iachini.

Oggi il giorno di Borja Valero

Con l’ufficialità arrivata del passaggio di Benassi al Verona, il ritorno di Borja Valero alla Fiorentina è ormai di fatto cosa conclusa, e troverà il suo compimento ufficiale nella giornata di oggi. Il centrocampista spagnolo è arrivato ieri a Firenze, dopo essere partito da Milano nelle ultime ore del pomeriggio.Oggi sono attese le visite mediche e la successiva firma sul contratto che dovrebbe legarlo al club viola per una stagione.