Calciomercato Genoa – Completate oggi le operazioni per l’arrivo di Melegoni e Badelj, il Genoa spinge col Sassuolo per ottenere il nuovo prestito di Goldaniga. Con lo scambio Favilli-Stepinski in dirittura d’arrivo, il mercato si concentra sugli esterni d’attacco. Pronta anche la doppia operazione con la Roma per Karsdorp e Juan Jesus.

Calciomercato Genoa – In arrivo Melegoni e Badelj – Pressing sulla Juve per Pjaca

Il centrocampo di Maran sta per essere sensibilmente rinforzato: stamattina Filippo Melegoni, proveniente dall’Atalanta, ha svolto le visite mediche precedenti alla firma del contratto che lo vedrà in prestito in rossoblu. Per l’ufficialità manca orma soltanto l’annuncio. E in città è arrivato da Roma anche Milan Badelj, accompagnato dal suo agente Lucci, per ultimare i dettagli del trasferimento del croato al Genoa. Badelj sarà acquistato invece a titolo definitivo e avrà un contratto fino al 2023. Potrebbe chiudere la carriera al Genoa.

In attacco c’è il pressing nei confronti della Juventus per ottenere il prestito di Marko Pjaca. L’esterno offensivo, croato anche lui, ha dimostrato di essere in un discreto stato di forma nell’amichevole juventina contro il Novara, nella quale ha anche segnato. Sul giocatore c’è anche la richiesta del Crotone, ma il Genoa spinge per farlo restare più vicino a Torino. Smentita, invece, per l’acquisto di Giuseppe Caso: il direttore generale dell’Arezzo Riccardo Fabbro ha riferito che benché il giocatore stia facendo le sue valutazioni, partirà solo per un’offerta congrua che evidentemente non è ancora arrivata al club toscano. C’è attesa, infine, per la concretizzazione dello scambio Favilli-Stepinski.