Calciomercato Inter – Vidal a breve ad Appiano? – Padelli rinnova – Spunta un nuovo nome per l’attacco

Il calciomercato Inter sta per vivere un pomeriggio frenetico, è atteso a breve l’arrivo di Vidal, che potrebbe presentarsi ad Appiano. Intanto è stato ufficializzato il rinnovo di Padelli e spunta un nome nuovo per l’attacco.

Vidal a breve ad Appiano?

Oggi dovrebbe essere il giorno di Arturo Vidal, il centrocampista cileno che ha ormai risolto tutti i problemi anche burocratici con il Barcellona. Alle 18:30 è previsto l’allenamento dei blaugrana e il cileno dovrebbe passare a salutare i suoi ormai ex compagni prima di prendere il volo diretto a Milano e raggiungere ad Appiano Gentile Antonio Conte. In serata dovrebbe quindi ricominciare l’avventura italiana del centrocampista.

Padelli rinnova: è ufficiale

Sarà ancora quella dell’Inter la maglia indossata da Daniele Padelli nel campionato che sta per cominciare. A annunciare il rinnovo è stato lo stesso club nerazzurro con un comunicato sul sito ufficiale: “Nuova stagione in maglia nerazzurra per Daniele Padelli: il portiere classe 1985 ha sottoscritto ufficialmente un contratto con il Club fino al 30 giugno 2021”.

Nuovo nome per l’attacco: Llorente!

Fernando Llorente, 35 anni, potrebbe essere il vice Romelu Lukaku all’Inter. Contratto fino all’estate del 2021 con il Napoli, è il nome più semplice da prendere per la formazione nerazzurra che cerca un giocatore alternativo all’ariete belga. Strada spianata, lo spagnolo, aspetta l’offerta giusta per lasciare la città partenopea dove dall’arrivo di Gattuso lo spazio a lui dedicato è stato quasi nullo.. Magari per restare in Italia e l’Inter può accontentarlo previo un indennizzo al Napoli.