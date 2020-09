Calciomercato Inter – Vidal ha risolto con il Barcellona – Vecino ha richieste dalla Russia – Godin ad un passo dal Cagliari

By

Il calciomercato Inter tra poche potrà segnalare un nuovo colpo in entrata, quello di Arturo Vidal, che ha trovato l’accordo con il Barcellona e quindi può volare da Conte, che lo attende a braccia aperte. Vecino ha richieste dalla Russia, mentre Godin è ad un passo dal Cagliari.

Vidal: finalmente è fatta

Arturo Vidal è virtualmente un giocatore dell’Inter. Per l’entourage del cileno l’operazione è da ritenersi conclusa dopo settimane di fitti contatti e dialoghi costanti. Mancano solo le firme di rito, che arriveranno presto. Molto presto. Non appena il Barcellona manterrà i patti verbali e concederà la buonuscita promessa al centrocampista (intorno ai 3 milioni). Ultimo step burocratico prima dell’addio ufficiale e conseguente volo a Milano per visite mediche e firme di rito.

Vidal e il suo agente Fernando Felicevich hanno da tempo l’accordo con l’Inter per un biennale da 6 milioni netti a stagione più bonus e opzione per un terzo anno. Il Barça ora aspetta un piccolo indennizzo da parte dei nerazzurri stile quello concesso dai nerazzurri alla Roma per Aleksandar Kolarov (1,5 milioni più bonus). Tesoretto che i catalani ‘devolveranno’ nelle pratiche relative alla buonuscita del centrocampista.

Godin ad un passo dal Cagliari

Diego Godin al Cagliari, ormai ci siamo. Lo Sceriffo è pronto a cambiare aria dopo appena una stagione in nerazzurro e la conferma di non essere nei piani della società e dell’allenatore. Un’operazione abbastanza sorprendente considerando il valore del difensore, che a 34 anni farà una nuova esperienza in Serie A, in una città a lui gradita.

Anche i problemi di ordine finanziario sembrano superati. Tommaso Giulini verserà 2,5 milioni di euro netti più bonus a stagione nelle tasche di Godin per i prossimi tre anni, mentre per il trasferimento, oltre a un incentivo economico, l’Inter garantirà il pagamento delle prime tre mensilità dell’attuale contratto, per un valore inferiore a 1,5 milioni circa.

Per Vecino si fa avanti lo Zenit

Lo Zenit si fa avanti per Matias Vecino, che a differenza di Eriksen, interessa davvero alla squadra russa. Quello che frena la trattativa è il costo del cartellino chiesto dall’Inter,che cerca di recuperare soldi dalle uscite. Lo Zenit non sembra disposto ad andare oltre i 10 milioni di euro, nei prossimi giorni si capirà l’intenzione dei nerazzurri, che comunque devono sfoltire la rosa.